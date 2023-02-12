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Виключення Росії з Радбезу ООН. Кулеба назвав першу ціль, яку досягнуть швидко

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Україна, Неділя 12 лютого 2023 22:39
Виключення Росії з Радбезу ООН. Кулеба назвав першу ціль, яку досягнуть швидко Фото: міністр заакордонних справ України Дмитро Кулеба (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Відповідно до заяви Міністерства закордонних справ України до Радбезу ООН відбуваються процеси, який спрямовані на виключення РФ з цього міжнародного органу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми розпочали свій шлях минулого року. Цей шлях не буде простим, я одразу всіх попереджаю, бо йдеться про перезавантаження глобальної інституції. Але у нас є чіткий план, до якого ми залучаємо не лише дипломатів з різних країн, але й лідерів думок та експертів з науковцями", - наголосив міністр.

Кулеба назвав першою ціллю, яку Україна досягне швидко, - це делегітимізація присутності Росії в Радбезі ООН.

"Тобто всі будуть розуміти, що перед ними сидять шахраї, які шахрайським способом узурпували це місце. Ось цей результат буде досягнуто доволі швидко, а от саме виключення займе певний час і потрібно, щоб збіглася низка факторів. Але для Росії навіть досягнення першої цілі - делегітимізації - буде страшним міжнародним ударом", - уточнив Кулеба.

При цьому він назвав три перепони, які потрібно буде подолати для досягнення поставлених цілей.

"По-перше, у 1991 року РФ була провернута афера за мовчазної згоди тодішніх членів Ради безпеки, на сьогодні ці країни мають пройти болісний шлях визнання своїх неправильних рішень. По-друге, є процедурні складнощі змін в організаціі ООН. І по-третє, звісно правда полягає в тому, що багатьом країнам дуже важко уявити Радбез ООН без Росії, але вони звикнуться з цією думкою. Так, це довгий шлях, стратегічна робота, не треба шукати миттєвих рішень, але і цю роботу проробимо, і результат буде", - констатував Кулеба.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що численні російські злочини є прямим наслідком порушення визначених Статутом ООН процедур набуття Росією членства в ООН і статусу постійного члена Ради Безпеки.

Нагадаємо, Україна ініціювала комплексний процес, що спрямований на виключення Росії з Радбезу ООН та загалом з організації.

До того ж, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що виключення РФ більше реальне, ніж раніше.

Додамо, Україна започаткувала процес делегітимізації перебування Росії в складі Ради Безпеки ООН. Зараз готуються наступні кроки на цьому шляху.

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Дмитро Кулеба ООН
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