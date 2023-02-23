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Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)

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Нью Йорк, Четвер 23 лютого 2023 17:28
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція) Ілюстративне фото: Генасамблея ООН розпочала засідання з української формули миру (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 23 лютого, у Нью-Йорку розпочалося засідання Генеральної Асамблеї ООН, на якому відбудеться голосування за українську формулу миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію.

В екстреній спеціальній сесії Генасамблеї, яка проходить напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, беруть участь дипломати зі 193 країн-членів ООН.

Очікується, що проект резолюції, який розглянуть на засіданні, буде закликати до "всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй". При цьому багато хто прогнозує підтримку такої ініціативи переважною більшістю голосів.

Варто зауважити, що на відміну від Ради безпеки ООН, Росія не має права вето в Генеральній Асамблеї. Водночас, резолюції не мають обов'язкової сили відповідно до міжнародного права.

Генасамблея ООН вже ухвалювала кілька резолюцій щодо війни в Україні, зокрема, із закликом до Росії вивести війська, а також із засудженням незаконної "анексії" територій нашої країни.

Нагадаємо, вчора, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський закликав Генасамблею ООН підтримати формулу миру на засіданні 23 лютого.

Також ми писали, що Зеленський окремо звертався до країн Карибського басейну зі схожим закликом.

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Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
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