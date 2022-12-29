Єрмак про виключення РФ із Ради безпеки ООН: сьогодні це реальніше, ніж раніше
Виключення Російської Федерації з Ради безпеки ООН сьогодні є більш реальним, ніж тоді, коли Україна вперше порушила це питання у міжнародному співтоваристві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Наталії Мосейчук .
"Сьогодні це стало більш реальним, ніж тоді, коли про це почали говорити. Це процес, коли потрібно, щоб не тільки ми, не лише найближчі партнери, а більшість країн (підтримали – ред.). – 143 країни – це було дуже важливо . Ми це зробили разом із партнерами", - зазначив Єрмак.
За його словами, Іноді потрібно комунікувати та розуміти, що від одного слова залежить ставлення до питання 10-20 країн.
"Дуже важливо, коли ми щось ставимо своєю метою, розуміти та поважати інтереси партнерів", - наголосив керівник Офісу президента.
На запитання чи лякають такі ініціативи (про виключення РФ з Радбезу ООН – ред.) деякі країни, він відповів: "Когось ще так, а когось уже немає".
Нагадаємо, Україна офіційно ініціювала виключення Росії із Ради безпеки ООН. Як пояснили в українському МЗС, Москва отримала місце в Раді безпеки внаслідок порушення статуту ООН.
Крім того, 23 грудня глава Євроради виступив за припинення членства Росії в Раді безпеки ООН.
Раніше ЗМІ повідомили, що Конгрес США розгляне резолюцію про виключення Росії із Ради безпеки ООН.
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