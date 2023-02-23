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Кулеба обговорив нелегітимність присутності Росії в Радбезі з головою Генасамблеї ООН

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Четвер 23 лютого 2023 18:32
Кулеба обговорив нелегітимність присутності Росії в Радбезі з головою Генасамблеї ООН Фото: Дмитро Кулеба та Чаба Кьорьоші (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з головою Генеральної Асамблеї ООН Чабою Кьорьоші нелегітимність присутності Росії в Раді Безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.

Політики обговорили зусилля з припинення російської агресії.

"Ми зосередилися на українській "формулі миру" та на необхідності захисту Чорноморської зернової ініціативи. Також я детально виклав позицію України щодо нелегітимності присутності Росії в Радбезі ООН", - написав Кулеба.

Тим часом Генасамблея ООН розпочала засідання щодо української формули миру.

Нагадаємо, Україна ініціювала комплексний процес, спрямований на виключення Росії з Радбезу ООН та загалом з організації.

До того ж, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що виключення РФ більше реальне, ніж раніше.

Кулеба також назвав першу ціль на шляху до виключення Росії з Радбезу ООН.

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ООН Дмитро Кулеба
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