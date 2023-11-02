Кулеба обговорив із главою МЗС Туреччини експорт українського зерна на світові ринки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом. Зокрема, вони обговорили ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні та експорт українського зерна на світові ринки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на повідомлення Кулеби в Twitter.

"Перебуваючи в Берліні, я зустрівся зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом. Ми обговорили ситуацію у сфері безпеки в Чорноморському регіоні та експорт українського зерна на світові ринки", - заявив він.

Міністри також обговорили ситуацію на Близькому Сході.

Зазначимо, що сьогодні в Берліні проходить зустріч міністрів закордонних справ за ініціативи глави німецької дипломатії Анналени Бербок. На неї запрошені керівники МЗС держав ЄС, країн-кандидатів, зокрема України, а також Грузії, як потенційного кандидата.

Зернова угода

В липні цього року російські загарбники заявили про вихід з зернової угоди. Після цього терористи почали завдавати удари по українських портах й зерновій інфраструктурі. Вже 10 серпня Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден.

26 жовтня з'явилась інформація про нібито призупинення роботи нового коридору через можливу загрозу з боку військових літаків і морських мін росіян.

Однак Україна заперечила зупинку "зернового коридору"

При цьому Греція готова надати альтернативний маршрут експорту українського зерна через свої порти.

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