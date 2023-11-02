Кулеба обсудил с главой МИД Турции экспорт украинского зерна на мировые рынки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. В частности, они обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и экспорт украинского зерна на мировые рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

"Находясь в Берлине, я встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Мы обсудили ситуацию в сфере безопасности в Черноморском регионе и экспорт украинского зерна на мировые рынки", - заявил он.

Министры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Отметим, что сегодня в Берлине проходит встреча министров иностранных дел по инициативе главы немецкой дипломатии Анналены Бербок. На нее приглашены руководители МИД государств ЕС, стран-кандидатов, в частности Украины, а также Грузии, как потенциального кандидата.

Зерновое соглашение

В июле этого года российские захватчики заявили о выходе из зерновой сделки. После этого террористы начали наносить удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре. Уже 10 августа Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов.

26 октября появилась информация о якобы приостановлении работы нового коридора из-за возможной угрозы со стороны военных самолетов и морских мин россиян.

Однако Украина отрицала остановку "зернового коридора"

При этом Греция готова предоставить альтернативный маршрут экспорту украинского зерна через порты.

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