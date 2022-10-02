UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба обговорив з Гроссі викрадення окупантами гендиректора Запорізької АЕС

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

МАГАТЕ докладає всіх зусиль для звільнення викраденого російськими окупантами генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.

Кулеба поінформував генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, що Україна готова сприяти ротації експертів агентства на станції.

"Я наголосив, що Росія має вивести війська та військову техніку зі станції. Він запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для звільнення викраденого Росією директора ЗАЕС", - написав міністр.

Нагадаэмо, що наступного тижня Гроссі планує відвідати Україну та Росію для консультацій щодо створення навколо Запорізької АЕС охоронної зони ядерної та фізичної безпеки.

Як повідомлялося раніше, російський патруль дорогою від Запорізької АЕС до Енергодару затримав генерального директора станції.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі також зазначив, що викрадення Мурашова впливає на ядерну безпеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСДмитро КулебаМАГАТЭ