Кулеба обговорив з Гроссі викрадення окупантами гендиректора Запорізької АЕС

Кулеба поінформував генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, що Україна готова сприяти ротації експертів агентства на станції.

"Я наголосив, що Росія має вивести війська та військову техніку зі станції. Він запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для звільнення викраденого Росією директора ЗАЕС", - написав міністр.

Нагадаэмо, що наступного тижня Гроссі планує відвідати Україну та Росію для консультацій щодо створення навколо Запорізької АЕС охоронної зони ядерної та фізичної безпеки.

Як повідомлялося раніше, російський патруль дорогою від Запорізької АЕС до Енергодару затримав генерального директора станції.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі також зазначив, що викрадення Мурашова впливає на ядерну безпеку.

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