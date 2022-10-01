Глава МАГАТЕ відвідає Україну та РФ наступного тижня: обговорить зону безпеки на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує наступного тижня відвідати Україну та РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Гроссі під час візиту обговорить питання щодо створення навколо Запорізької атомної електростанції охоронної зони ядерної та фізичної безпеки.

"Генеральний директор Гроссі продовжує вести консультації та докладати інших зусиль, спрямованих на узгодження та створення у найкоротші терміни зони фізичної та технічної безпеки навколо ЗАЕС. Очікується, що він відвідає Київ та Москву наступного тижня", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше Міжнародне агентство з атомної енергетики представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі.

У ньому гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав створити навколо Запорізької АЕС "зону ядерної безпеки". Він наголосив, що таке рішення не є ідентичним демілітаризації.

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