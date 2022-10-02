Кулеба обсудил с Гросси похищение оккупантами гендиректора Запорожской АЭС

Кулеба проинформировал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, что Украина готова способствовать ротации экспертов агентства на станции.

"Я подчеркнул, что Россия должна вывести войска и военную технику со станции. Он заверил, что МАГАТЭ прилагает все усилия для освобождения похищенного Россией директора ЗАЭС", - написал министр.

Напомним, что на следующей неделе Гросси планирует посетить Украину и Россию для консультаций по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.

Как сообщалось ранее, российский патруль по дороге от Запорожской АЭС до Энергодара задержал генерального директора станции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси также отметил, что похищение Мурашова влияет на ядерную безопасность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.