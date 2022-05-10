Кулеба о нефтяном эмбарго: промедление недопустимо, аргументы надуманы
Промедление с принятием шестого пакета санкций против России недопустимо. При этом аргументы, что нефтяное эмбарго разрушит экономику Венгрии или другой страны, надуманы.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.
"Надеемся, что в ближайшие дни решение будет найдено. Если нет, то можно будет сделать один вывод - Венгрия просто подыграет РФ в попытках сохранить нефтяной рынок в ЕС", - говорится в сообщении.
Напомним, Евросоюз обсуждает шестой пакет санкций против России. В частности, основной проблемой стала позиция нескольких стран, включая Венгрию, по нефтяному эмбарго в отношении российской нефти.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила по итогам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном, что есть прогресс связанный с санкциями против РФ и энергетической безопасностью.