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Кулеба о нефтяном эмбарго: промедление недопустимо, аргументы надуманы

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Киев, Вторник 10 мая 2022 15:53
Кулеба о нефтяном эмбарго: промедление недопустимо, аргументы надуманы Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Промедление с принятием шестого пакета санкций против России недопустимо. При этом аргументы, что нефтяное эмбарго разрушит экономику Венгрии или другой страны, надуманы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Надеемся, что в ближайшие дни решение будет найдено. Если нет, то можно будет сделать один вывод - Венгрия просто подыграет РФ в попытках сохранить нефтяной рынок в ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, Евросоюз обсуждает шестой пакет санкций против России. В частности, основной проблемой стала позиция нескольких стран, включая Венгрию, по нефтяному эмбарго в отношении российской нефти.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила по итогам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном, что есть прогресс связанный с санкциями против РФ и энергетической безопасностью.

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Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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