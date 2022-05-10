Кулеба о нефтяном эмбарго: промедление недопустимо, аргументы надуманы

Промедление с принятием шестого пакета санкций против России недопустимо. При этом аргументы, что нефтяное эмбарго разрушит экономику Венгрии или другой страны, надуманы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Надеемся, что в ближайшие дни решение будет найдено. Если нет, то можно будет сделать один вывод - Венгрия просто подыграет РФ в попытках сохранить нефтяной рынок в ЕС", - говорится в сообщении.