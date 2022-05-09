Ради нефтяного эмбарго: представители стран ЕС ежедневно обсуждают санкции против РФ
С 4 мая представители стран-членов ЕС ежедневно встречаются ради согласования нового пакета санкций. 8 мая делегации приблизились к согласованию жестких санкций против России, включающих нефтяное эмбарго. На понедельник назначены дополнительные переговоры, чтобы согласовать то, как обеспечить переходной период странам, наиболее зависимым от российских энергоносителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Задача состоит в том, чтобы обеспечить поставки нефти в Венгрию, Словакию и Чехию, которые в значительной степени зависят от российской нефти и сталкиваются с проблемой поиска альтернативных источников.
Согласно первоначальному плану, все страны ЕС должны были прекратить закупки российской нефти в течение шести месяцев, а российских нефтепродуктов – к концу года. Уточненное предложение предусматривает предоставление Венгрии, Словакии и Чехии откладывает их отказ от российской нефти до 2024 года.
Также будет предусмотрен трехмесячный переходный период до запрета судоходным службам ЕС транспортировать российскую нефть, а не один месяц, как предлагалось изначально, чтобы снять озабоченность Греции, Мальты и Кипра по поводу их судоходных компаний, добавил один из источников.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьера Дениса Шмыгаля, эмбарго на российскую нефть не остановит войну страны-оккупанта против Украины мгновенно, однако замедлит финансирование.
Как отметил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, Европейский союз намерен ввести полное нефтяное эмбарго России в течение 9 месяцев.
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