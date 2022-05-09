Глава Еврокомиссии о встрече с премьером Венгрии: есть прогресс, но нужно работать дальше
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Она заявила, что есть прогресс связанный с санкциями против РФ и энергетической безопасностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии в Twitter.
По ее словам, дискуссия с премьер-министром была полезной и помогла объяснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью.
"Мы достигли прогресса, но нужна дальнейшая работа. Я созываю венчурный фонд с региональными игроками, чтобы усилить региональное сотрудничество в области нефтяной инфраструктуры", - написала она.
Ранее мы сообщали, что глава Еврокомиссии едет в Венгрию для переговоров с Орбаном.
Также мы писали, что Евросоюз обсуждает шестой пакет санкций против России. В частности, основной проблемой стала позиция нескольких стран, включая Венгрию, по нефтяному эмбарго в отношении российской нефти.