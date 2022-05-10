Кулеба про нафтове ембарго: зволікання неприпустимо, аргументи надумані
Зволікання з прийняттям шостого пакету санкцій проти Росії неприпустимо. При цьому аргументи, що нафтове ембарго зруйнує економіку Угорщини або іншої країни, надумані.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.
"Сподіваємося, що найближчими днями рішення буде знайдено. Якщо ні, то можна буде зробити один висновок-Угорщина просто підіграє РФ в спробах зберегти нафтовий ринок в ЄС", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Євросоюз обговорює шостий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, основною проблемою стала позиція кількох країн, включаючи Угорщину, щодо нафтового ембарго щодо російської нафти.
Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила за підсумками зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, що є прогрес пов'язаний з санкціями проти РФ і енергетичною безпекою.