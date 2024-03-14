Росія запустила по Україні близько 50 північнокорейських ракет, - прокурор
З початку широкомасштабного вторгнення Росія випустила по Україні близько 50 ракет типу Hwasong 11 (KN-23/24) виробництва Північної Кореї.
Про це заявив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kharkiv Today.
За його словами, в Україні було зафіксовано 50 випадків застосування росіянами ракет з Північної Кореї.
Як розповів прокурор, дальність польоту у північнокорейських ракет набагато більше, ніж у російських (близько 700 кілометрів). Однак ці ракети дуже низької якості, вони іноді вибухають у повітрі.
Фільчаков також підтвердила один випадок використання російськими військами північнокорейської ракети KN-23 для обстрілу Харкова.
"Офіційно у регіоні зареєстрований один випадок застосування північнокорейської ракети. Ми отримали висновки й національних, і міжнародних експертів, що 2 січня північнокорейська ракета була випущена по будинку на проспекті Незалежності, 1", - розповів прокурор.
За його словами, є ще два випадки, де, як встановили військові спеціалісти, РФ застосовувала північнокорейські ракети.
"Це по Слобідському району 7 лютого. Є маркування 11/2 - це найменування військового заводу у Північній Кореї. Ми чекаємо результатів експертизи", - додав Фільчаков.
КНДР постачає Росії ракети
Нагадаємо, у грудні 2023 року у Білому домі заявили, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів з КНДР.
Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що росіяни застосували вже щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва для обстрілів України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.