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Росія запустила по Україні близько 50 північнокорейських ракет, - прокурор

Четвер 14 березня 2024 20:31
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Росія запустила по Україні близько 50 північнокорейських ракет, - прокурор Фото: керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков (facebook.com/prokuraturakharkiv)
Автор: Тетяна Степанова

З початку широкомасштабного вторгнення Росія випустила по Україні близько 50 ракет типу Hwasong 11 (KN-23/24) виробництва Північної Кореї.

Про це заявив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kharkiv Today.

За його словами, в Україні було зафіксовано 50 випадків застосування росіянами ракет з Північної Кореї.

Як розповів прокурор, дальність польоту у північнокорейських ракет набагато більше, ніж у російських (близько 700 кілометрів). Однак ці ракети дуже низької якості, вони іноді вибухають у повітрі.

Фільчаков також підтвердила один випадок використання російськими військами північнокорейської ракети KN-23 для обстрілу Харкова.

"Офіційно у регіоні зареєстрований один випадок застосування північнокорейської ракети. Ми отримали висновки й національних, і міжнародних експертів, що 2 січня північнокорейська ракета була випущена по будинку на проспекті Незалежності, 1", - розповів прокурор.

За його словами, є ще два випадки, де, як встановили військові спеціалісти, РФ застосовувала північнокорейські ракети.

"Це по Слобідському району 7 лютого. Є маркування 11/2 - це найменування військового заводу у Північній Кореї. Ми чекаємо результатів експертизи", - додав Фільчаков.

КНДР постачає Росії ракети

Нагадаємо, у грудні 2023 року у Білому домі заявили, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів з КНДР.

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що росіяни застосували вже щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва для обстрілів України.

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