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У Держдепі США розкрили, що КНДР хоче отримати від Росії замість передачі ракет

Вівторок 19 березня 2024 21:16
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У Держдепі США розкрили, що КНДР хоче отримати від Росії замість передачі ракет Фото: північнокорейський диктатор Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північна Корея, ймовірно, хоче отримати від Росії технології балістичних ракет, і не лише замість передачі свого озброєння.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявила Чон Пак, чиновниця США, яка займається питаннями Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) у Державному департаменті.

Вона нагадала, що, за інформацією США, Північна Корея вже поставила до Росії щонайменше 10 тисяч контейнерів із озброєнням.

"І КНДР робить це не безкоштовно. Майже, напевно, є речі, які КНДР хоче натомість. І ми стурбовані тим, що може статися з іншого боку", - розповіла Чон Пак.

Вона уточнила, що КНДР, ймовірно, "хоче отримати технології балістичних ракет чи інші передові технології, ракети "земля-повітря" чи бронетехніку" від Росії.

За її словами, також США непокоїть те, чого Північна Корея може навчитися після використання Росією її озброєння у війні проти України.

Що передувало

Нагадаємо, на початку цього року у Білому домі заявили про те, що Північна Корея відправила свої балістичні ракети Росії.

При цьому у відомстві тоді уточнювали, що окупанти вже кілька разів використовували такі ракети для ударів по Україні.

16 лютого генпрокурор України Андрій Костін розповів, що війська РФ застосували вже щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва під час ударів по Україні.

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