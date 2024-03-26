Росія почала прямі постачання нафти до КНДР всупереч санкціям ООН, - FT

Росія почала постачати нафту безпосередньо до Північної Кореї всупереч санкціям ООН, що ще більше зміцнює зв'язки між авторитарними режимами і завдає нового удару міжнародним зусиллям зі стримування Пхеньяну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Щонайменше п'ять північнокорейських танкерів вийшли цього місяця з нафтопродуктами порту Восточний на Далекому Сході Росії, згідно з супутниковими знімками, наданими Financial Times британським аналітичним центром Royal United Services Institute (RUSI).

Постачання, що розпочалися 7 березня, є першими задокументованими прямими морськими поставками з Росії з тих пір, як Рада Безпеки ООН - зі схвалення Москви - запровадила суворі обмеження на постачання нафти у 2017 році у відповідь на випробування ядерної зброї Пхеньяном.

"Ці поставки нафти є повномасштабною атакою на режим санкцій, який зараз перебуває на межі краху", - сказав Х'ю Гріффітс, колишній координатор групи ООН, яка стежить за санкціями щодо Північної Кореї.

Усі судна, що плавають під прапором Північної Кореї та класифікуються як танкери для перевезення нафтопродуктів, підійшли до одного й того ж причалу російської нафтової компанії у порту Восточний, де вони навантажилися.

Супутникові знімки підтвердили, що два кораблі потім вирушили з порту Восточний до північнокорейського порту Чхонджин, де розвантажилися. "Суди, які ми бачили на російських терміналах, є одними з судів найбільшої місткості у флоті Північної Кореї, і судна постійно заходять у порт і виходять із нього", - сказав Джозеф Бірн, науковий співробітник RUSI. "Деякі з цих судів також внесені до списку ООН, а це означає, що їм навіть не можна допускати захід в іноземні порти, не кажучи вже про те, щоб вони займалися постачанням нафти".

Нафта в обмін на боєприпаси

Постачання почалося після того, як Північна Корея в серпні минулого року почала постачати до Росії тисячі контейнерів з боєприпасами, які, на думку військових експертів, зробили значний внесок у військові зусилля Москви в Україні. За даними RUSI, порт Восточний також використовувався як перевалочний пункт для російських суден, які, ймовірно, беруть участь у торгівлі зброєю між країнами.

"Те, що ми бачимо зараз, - це чітка бартерна домовленість "зброя в обмін на нафту", яка відкрито порушує санкції, які Володимир Путін підписав особисто, ілюструючи траєкторію шляху Росії останніми роками до держави-злочинця", - сказав Гріффітс.

Снаряди КНДР для Москви

Нагадаємо, за даними Держдепу, з вересня 2023 року Північна Корея поставила Росії понад 10 тисяч контейнерів із боєприпасами або матеріалами, пов'язаними з боєприпасами.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Північна Корея передала Російській Федерації 1,5 млн артилерійських боєприпасів.