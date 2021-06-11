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Кулеба о назначении посла Украины в НАТО: мяч сейчас на стороне Альянса

Автор: РБК-Украина

Кандидат на должность посла Украины в НАТО сейчас проходит сертификацию по безопасности со стороны Североатлантического Альянса. Украинская сторона попросила НАТО ускорить процедуру, чтобы побыстрее отправить своего посла.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".

"Кандидат на посла Украины в НАТО проходит сертификацию по безопасности со стороны НАТО, потому мяч сейчас на стороне Альянса. Мы их попросили как можно быстрее (утвердить, - ред.), потому что мы хотим быстрее отправить посла", - заявил он.

Глава украинского МИДа также добавил, что вскоре будет утверждена кандидатура на должность посла Украины в ЕС.

"Посол в ЕС вскоре будет. Посол в ЕС обязательно будет, потому что это один из ключевых послов Украины на международной арене", - подчеркнул Кулеба.

Однако министр отказался называть имена кандидатов на данные посты.

Напомним, сенатор США рассказал, что нужно для дальнейшего движения Украины в НАТО.

Ранее в украинском Министерстве обороны сообщили, что Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО. Пакет будет содержать задачи, которые Украина должна выполнить до 2025 года.

Кроме того, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия не разделяет видение Украины относительно вступления в НАТО.

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Новости Украины Дмитрий КулебапосолНАТО