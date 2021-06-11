Кулеба о назначении посла Украины в НАТО: мяч сейчас на стороне Альянса

Кандидат на должность посла Украины в НАТО сейчас проходит сертификацию по безопасности со стороны Североатлантического Альянса. Украинская сторона попросила НАТО ускорить процедуру, чтобы побыстрее отправить своего посла.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".
"Кандидат на посла Украины в НАТО проходит сертификацию по безопасности со стороны НАТО, потому мяч сейчас на стороне Альянса. Мы их попросили как можно быстрее (утвердить, - ред.), потому что мы хотим быстрее отправить посла", - заявил он.
Глава украинского МИДа также добавил, что вскоре будет утверждена кандидатура на должность посла Украины в ЕС.
"Посол в ЕС вскоре будет. Посол в ЕС обязательно будет, потому что это один из ключевых послов Украины на международной арене", - подчеркнул Кулеба.
Однако министр отказался называть имена кандидатов на данные посты.
Напомним, сенатор США рассказал, что нужно для дальнейшего движения Украины в НАТО.
Ранее в украинском Министерстве обороны сообщили, что Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО. Пакет будет содержать задачи, которые Украина должна выполнить до 2025 года.
Кроме того, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия не разделяет видение Украины относительно вступления в НАТО.