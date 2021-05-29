ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Задачи до 2025 года: Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО

Новина українською →
Суббота 29 мая 2021 13:05
Задачи до 2025 года: Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Состоялось заседание Комитета по партнерствам и коллективной безопасности НАТО в формате процесса планирования и оценки сил с Украиной. Обсуждалось обновление пакета целей партнерства Украины с НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Помощник Генерального секретаря НАТО по операциям Джон Манза отметил прогресс Украины в реформировании сектора безопасности и обороны и выполнении Целей партнерства предыдущего периода.

"Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развитии возможностей сил безопасности и обороны, - сказал Манза.

Обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мираˮ, операциях и миссиях Альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и меры оборонной реформы.

"Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласование и направление на рассмотрение Североатлантического совета", - информируют в Минобороны.

Напомним, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже украинский лидер Владимир Зеленский поднимал тему ПДЧ и вступления в НАТО. В частности, он заявил, что хотел бы слышать больше конкретики в этом вопросе.

Ранее стало известно, что Литва на саммите НАТО в июне предложит предоставить ПДЧ для Украины. Эту инициативу уже поддержала Латвия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия НАТО Украина
NEWS
Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА
Зеленский назначил главу Кировоградской ОГА
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина