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Сенатор США рассказал, что нужно для дальнейшего движения Украины в НАТО

Новина українською →
Киев, Среда 02 июня 2021 14:43
Сенатор США рассказал, что нужно для дальнейшего движения Украины в НАТО Фото: американский сенатор от Огайо республиканец Роб Портман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Американский сенатор от Огайо республиканец Роб Портман рассказал, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался и вопрос дальнейшей евроатлантической интеграции Украины. Также они обсудили перспективы получения ПДЧ НАТО.

Об этом он заявил на брифинге после встречи с украинским лидером.

"Украина провела уже несколько важных реформ в контексте движения к НАТО, и будет проводить другие, в частности, речь о цивильном контроле над вооруженными силами и модернизации армии", - сказал Портман.

Сенатор-демократ Крис Мерфи от Коннектикута добавил, что для дальнейшего движения Украины в Альянс очень важным является проведение политических реформ. В том числе реформа СБУ, реформы направленные на обеспечение независимости НАБУ и дальнейшие реформы в сфере корпоративного управления.

Отметим, эксперт Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета Стивен Пайфер сообщил РБК-Украина, что Североатлантический альянс пока не проявляет энтузиазма относительно членства Украины в НАТО. Причиной является российско-украинская война.

Напомним, эксперт раскритиковала риторику Украины по получению ПДЧ в НАТО.

Чего ожидать от ближайшего саммита Альянса 14 июня и какие страны поддерживают евроатлантические стремления Киева - в материале РБК-Украина "В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО".

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