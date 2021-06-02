Сенатор США рассказал, что нужно для дальнейшего движения Украины в НАТО

Американский сенатор от Огайо республиканец Роб Портман рассказал, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался и вопрос дальнейшей евроатлантической интеграции Украины. Также они обсудили перспективы получения ПДЧ НАТО .

Об этом он заявил на брифинге после встречи с украинским лидером.

"Украина провела уже несколько важных реформ в контексте движения к НАТО, и будет проводить другие, в частности, речь о цивильном контроле над вооруженными силами и модернизации армии", - сказал Портман.

Сенатор-демократ Крис Мерфи от Коннектикута добавил, что для дальнейшего движения Украины в Альянс очень важным является проведение политических реформ. В том числе реформа СБУ, реформы направленные на обеспечение независимости НАБУ и дальнейшие реформы в сфере корпоративного управления.

Отметим, эксперт Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета Стивен Пайфер сообщил РБК-Украина, что Североатлантический альянс пока не проявляет энтузиазма относительно членства Украины в НАТО. Причиной является российско-украинская война.