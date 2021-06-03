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Германия не видит Украину в НАТО из-за Путина, - посол Мельник

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Киев, Четверг 03 июня 2021 10:16
Германия не видит Украину в НАТО из-за Путина, - посол Мельник Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия не разделяет видение Украины относительно вступления в НАТО. В частности, это из-за президента России Владимира Путина.

Об этом посол заявил в интервью немецкому военному журналу loyal.

По его словам, Украина сможет достичь безопасности только тогда, когда станет членом оборонного военного альянса - такого как НАТО.

"К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина. Однако эта дилемма является притянутой за уши. Именно вхождение Украины, которая как с политической, так и культурной точки зрения является неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей, в НАТО и Европейский Союз отвечает интересам ФРГ", - заявил он.

Отметим, эксперт Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета Стивен Пайфер сообщил РБК-Украина, что Североатлантический альянс пока не проявляет энтузиазма относительно членства Украины в НАТО. Причиной является российско-украинская война.

Напомним, сенатор США рассказал, что нужно для дальнейшего движения Украины в НАТО.

Ранее в украинском Министерстве обороны сообщили, что Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО. Пакет будет содержать задачи, которые Украина должна выполнить до 2025 года.

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