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Кулеба про призначення посла України в НАТО: м'яч Зараз на боці Альянсу

Автор: РБК-Україна

Кандидат на посаду посла України в НАТО зараз проходить сертифікацію з безпеки з боку Північноатлантичного альянсу. Українська сторона попросила НАТО прискорити процедуру, щоб швидше відправити свого посла.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".

"Кандидат на посла України в НАТО проходить сертифікацію з безпеки з боку НАТО, тому м'яч Зараз на боці Альянсу. Ми їх попросили якнайшвидше (затвердити, - ред.), тому що ми хочемо швидше відправити посла", - заявив він.

Глава українського МЗС також додав, що незабаром буде затверджена кандидатура на посаду посла України в ЄС.

"Посол в ЄС незабаром буде. Посол в ЄС обов'язково буде, тому що це один з ключових послів України на міжнародній арені", - підкреслив Кулеба.

Однак міністр відмовився називати імена кандидатів на дані пости.

Нагадавши, сенатор США розповів, що потрібно для подальшого руху України в НАТО.

Раніше в українському Міністерстві оборони повідомили, що Україна отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО. Пакет міститиме завдання, які Україна має виконати до 2025 року.

Крім того, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина не поділяє бачення України щодо вступу до НАТО.

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