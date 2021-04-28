Кулеба: в Минских соглашениях есть много ловушек для Украины

Минские соглашения по Донбассу не являются идеальными для Украины и содержат много щелей и ловушек. При этом Россия ничего не делает для выполнения договоренностей.

"Я не думаю, что минские соглашения - идеальная вещь для Украины, в них есть много щелей, лакун и ловушек для Украины. Но документ подписан, мы должны следовать логике этого документа и воплощать его", - сказал Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский, по словам министра, отмечает, что когда Россия только обвиняет Украину в невыполнении "Минска", но ничего не делает для того, чтобы начать выполнять его, "мы должны начать разговор о том, кто действительно заботится об этих соглашениях и хочет, чтобы они стали дорожной картой для урегулирования".

Кулеба также добавил, что в Минских соглашениях есть два компонента - политические и вопросы безопасности, и надо начинать с последних - а именно, прекращения огня.