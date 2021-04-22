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Кулеба призвал ЕС рассмотреть возможность отключения РФ от SWIFT

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 05:20
Кулеба призвал ЕС рассмотреть возможность отключения РФ от SWIFT Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал на видеоконференции с главами МИД стран Евросоюза, прошедшей 19 апреля, рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. Это могло бы сдерживать РФ от эскалации.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил в интервью агентству Reuters.

По его словам, эта мера могла бы стать частью нового пакета санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

Кулеба также отметил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе на прошлой неделе попросил Вашингтон о поставке "мощных средств радиоэлектронной борьбы" для противодействия России.

В интервью он также выразил надежду на то, что в вопросе помощи Украине у западных стран "слова не будут расходиться с делом".

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации допускают создание альтернативы международной межбанковской системе SWIFT. Однако сроки создания альтернативы платежной системы пока не известны.

В то же время, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук говорил, что Украина еще не предлагала западным партерам в рамках санкций против России отключить ее от международной системы денежных переводов SWIFT.

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Новости Украины Политика Российская Федерация SWIFT Дмитрий Кулеба Санкции
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