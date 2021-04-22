Кулеба призвал ЕС рассмотреть возможность отключения РФ от SWIFT

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал на видеоконференции с главами МИД стран Евросоюза, прошедшей 19 апреля, рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT . Это могло бы сдерживать РФ от эскалации.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил в интервью агентству Reuters.

По его словам, эта мера могла бы стать частью нового пакета санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины.

Кулеба также отметил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе на прошлой неделе попросил Вашингтон о поставке "мощных средств радиоэлектронной борьбы" для противодействия России.

В интервью он также выразил надежду на то, что в вопросе помощи Украине у западных стран "слова не будут расходиться с делом".