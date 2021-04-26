У Путина исключили изменение минских соглашений. На этом настаивает Зеленский

Российская Федерация исключает возможность изменить минские соглашения по мирному урегулированию на Донбассе . Хотя на этом, в частности, настаивает президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, заявление Зеленского о необходимости изменить минские соглашения и расширить число участников переговоров в нормандском формате за счет привлечения США, Британии и Канады является "тревожным сигналом".

"Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация. Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно", - отметил Песков.