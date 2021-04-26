У Путина исключили изменение минских соглашений. На этом настаивает Зеленский
Российская Федерация исключает возможность изменить минские соглашения по мирному урегулированию на Донбассе. Хотя на этом, в частности, настаивает президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
По его словам, заявление Зеленского о необходимости изменить минские соглашения и расширить число участников переговоров в нормандском формате за счет привлечения США, Британии и Канады является "тревожным сигналом".
"Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация. Это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить. А его видоизменить, не положив ему конец, просто невозможно", - отметил Песков.
Напомним, ранее Зеленский в интервью Financial Times заявил, что минский процесс должен служить целям настоящего, а не прошлого.
"Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", - сказал Зеленский.
До этого вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что президент России Владимир Путин предложением Зеленскому вести переговоры с "ЛДНР" фактически признал их и вывел Россию из минских соглашений.