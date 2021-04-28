Персональные санкции ЕС против России недостаточно эффективны, - Кулеба
Европейский союз реагирует на действия России недостаточно эфективно. Персональные санкции в этом вопросе не помагают.
Об в эфире программы BBC HARDtalk заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Министр считает, что ЕС должна перейти к введению секторальных санкций.
"Персональные санкции, ставшие уже рутинной практикой для ЕС как реакция на действия РФ, недостаточно эффективны, только секторальные санкции могут изменить ситуацию, надо быть честными в этом вопросе", - сказал глава украинской дипломатии.
Ранее Кулеба призвал страны Евросоюза рассмотреть возможность отключения России от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.
РБК-Украина писало, чток анцлер Австрии Себастьян Курц выступает против дополнительных санкций ЕС против России. Он считает, что мира без России не буде