Кулеба: в Мінських угодах є багато пасток для України

Мінські угоди щодо Донбасу не є ідеальними для України і містять багато щілин і пасток. При цьому Росія нічого не робить для виконання домовленостей.

"Я не думаю, що мінські угоди - ідеальна річ для України, в них є багато щілин, лакун і пасток для України. Але документ підписаний, ми повинні слідувати логіці цього документа і втілювати його", - сказав Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський, за словами міністра, наголошує, що коли Росія тільки звинувачує Україну у невиконанні "Мінська", але нічого не робить для того, щоб почати виконувати його, "ми повинні почати розмову про те, хто дійсно піклується про ці угоди і хоче, щоб вони стали дорожньою картою для врегулювання".

Кулеба також додав, що в мінських угодах є два компонента - політичні та безпекові питання, і треба починати з останніх - а саме, припинення вогню.