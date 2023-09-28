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Кулеба о конфликте с Польшей: нам эта "зерновая война" не нужна

Четверг 28 сентября 2023 10:59
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Кулеба о конфликте с Польшей: нам эта "зерновая война" не нужна Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

"Зерновая война" не нужна ни Украине, ни Польше. Власти настроены на решение ситуации с экспортом украинских агропродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью "Интерфакс-Украина".

"История, будущее и безопасность просто не оставляет нам другого выбора, как выйти из этого кризиса. Не мы этот кризис создали, и мы абсолютно настроены на его прекращение. Эмоции бушуют. До 15 октября, ко дню выборов в Польше, температура еще может подниматься. Но мы настроены на конструктив", - сказал Кулеба.

Он рассказал, что сейчас идет работа с Европейской комиссией. Украина передала Польше четкие сигналы о настройке на конструктивное решение этой ситуации.

"Нам эта зерновая война не нужна и Польше тоже", - подчеркнул министр.

Он отметил, что на примере отношений с Болгарией и Румынией Украина продемонстрировала, что "неразрешимых проблем нет".

"Напомню, что в начале кризиса весной этого года было пять стран, вводивших ограничения. Теперь Болгария и Румыния нашли решение, а другие три страны не нашли. Причина того, почему не нашли, очевидно, не потому, что решений нет". Есть какие-то другие причины, почему эти решения не находятся", – добавил Кулеба.

По его словам, зерновую проблему можно решить, "было бы желание ее решать".

"У нас такое желание есть", - подчеркнул глава МИД.

Запрет импорта зерна

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

При этом в Украине и Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.

А вчера министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Польша может передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве.

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