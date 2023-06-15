Кулеба: Болгарія підтримує Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО

Зазначається, що він провів свою першу телефонну розмову з новопризначеною болгарською колегою Марією Ґабріель.

За його словами, Болгарія підтримує Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Також міністр запросив Болгарію приєднатися до коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Вступ України в ЄС та НАТО

Україна прагне приєднатися до Альянсу після закінчення бойових дій. Проте країна хоче отримати політичне рішення про можливість вступу вже на саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

До того ж президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері.

Також вторгнення РФ істотно прискорило процес євроінтеграції України. Уже на 5-й день війни, 28 лютого 2022 року, Україна офіційно подала заявку на вступ до Євросоюзу. 23 червня 2022 року Україна отримала офіційний статус кандидата, разом із ним з'явилися рекомендації від ЄС, виконання яких стало передумовою для переходу до наступного етапу - переговорів про членство.

Президент Володимир Зеленський наполягав на максимально швидкому розгляді заявки Європою за "особливою процедурою" у світлі крайніх обставин, з якими зіткнулася Україна.

Спеціальний трибунал щодо агресії Росії

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявляв, що до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для Росії, вже входять 36 країн.

Зараз Україна розраховує на єдність усіх членів групи щодо формату роботи такого трибуналу. При цьому точаться дискусії, які є "непростим процесом". Також очікується й розгляд відповідної резолюції у Генасамблеї ООН.