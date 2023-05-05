Не тільки звичні друзі. Створення спецтрибуналу для РФ підтримали 36 країн, - ОП
До групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для Росії, вже входять 36 країн. Її учасниками стають не лише звичні союзники України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви в ефірі телемарафону.
"До так званої керівної групи зі створення трибуналу наразі входять 36 країн. І ця кількість буквально щодня зростає. Там представники не лише європейського, євроатлантичного простору, наші традиційні партнери та друзі, хто нам допомагає… До цієї групи вже увійшли, наприклад, дві латиноамериканські країни - це Гватемала та Коста-Ріка", - розповів Жовква.
За його словами, зараз Україна розраховує на єдність усіх членів групи щодо формату роботи такого трибуналу. При цьому точаться дискусії, які є “непростим процесом”. Жовква нагадав, що очікується й розгляд відповідної резолюції у Генасамблеї ООН.
"Для того, щоб трибунал ухвалив перші вироки або сформував певні списки, його потрібно утворити. І ту модель, яку обирає Україна для себе, вона як поштовх до цього розглядає голосування за резолюцію Генасамблеї ООН. Тому паралельно і в цій групі, і з нашими партнерами у всьому світі ми працюємо над текстом цієї резолюції", - уточнив заступник керівника ОП.
Він підкреслив, що у питанні створення проекту резолюції якість набагато важливіша, ніж швидкість. Тому робота з колегами відбувається у нормальному темпі.
Нагадаємо, ще 14 березня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що створення спецтрибуналу для Росії підтримали 32 країни.
Також ми писали, що, за словами генерального прокурора Латвії Юріса Стуканса, спецтрибунал для Росії "можна створити вже завтра", але для цього потрібне бажання.
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