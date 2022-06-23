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Европарламент принял резолюцию о статусе кандидата ЕС для Украины

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Брюссель, Четверг 23 июня 2022 13:00
Европарламент принял резолюцию о статусе кандидата ЕС для Украины Фото: Европарламент принял резолюцию о статусе кандидата ЕС для Украины (epr europarl europa eu)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 23 июня, Европейский парламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение депутата Европарламента Владимира Бильчика в Twitter.

"Европарламент подавляющим большинством голосов принимает резолюцию о кандидатском статусе Украины, Молдовы и Грузии: итоги голосования говорят сами за себя. Четкий сигнал поддержки статуса кандидата для Украины и Молдовы в преддверии сегодняшнего заседания ЕС", - написал он.

Резолюцию поддержали 529 евродепутатов, против - 45, воздержались - 14.

Европарламент принял резолюцию о статусе кандидата ЕС для УкраиныФото: результаты голосования за резолюцию (twitter.com/VladoBilcik)

Напомним, сегодня главы государств и правительств, которые встретятся на саммите в Брюсселе, официально единодушно заявят, что Украина получает статус кандидата на вступление в ЕС.

Больше о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС можете узнать в материале РБК-Украина "Первый шаг. Как Украина выборола статус кандидата в ЕС и что будет дальше".

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Евросоюз Украина Молдова Европарламент Вступление в ЕС
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