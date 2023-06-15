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Кулеба: Болгария поддерживает Украину на пути к членству в ЕС и НАТО

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Болгария поддерживает Украину на пути к членству в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Отмечается, что он провел свой первый телефонный разговор с новоназначенной болгарской коллегой Марией Габриэль.

По его словам, Болгария поддерживает Украину на пути к членству в ЕС и НАТО.

Также министр пригласил Болгарию присоединиться к коалиции за создание Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Вступление Украины в ЕС и НАТО

Украина стремится присоединиться к Альянсу после окончания боевых действий. Однако страна хочет получить политическое решение о возможности вступления уже на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

К тому же, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге.

Также вторжение РФ существенно ускорило процесс евроинтеграции Украины. Уже на 5 день войны, 28 февраля 2022 года, Украина официально подала заявку на вступление в Евросоюз. 23 июня 2022 Украина получила официальный статус кандидата, вместе с ним появились рекомендации от ЕС, выполнение которых стало предпосылкой для перехода к следующему этапу - переговоров о членстве.

Президент Владимир Зеленский настаивал на максимально быстром рассмотрении заявки по "особой процедуре" в свете крайних обстоятельств, с которыми столкнулась Украина.

Специальный трибунал по агрессии России

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявлял, что в группу, работающую над созданием специального трибунала для России, уже входят 36 стран.

Сейчас Украина рассчитывает на единство всех членов группы по формату работы такого трибунала. При этом ведутся дискуссии, которые являются "непростым процессом". Также ожидается и рассмотрение соответствующей резолюции в Генассамблее ООН.

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