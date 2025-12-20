Кулеба анонсував гнучкий режим роботи КПП на півдні Одещини: що змінилося

"Ситуація розділилася на тих, хто залишився в Ізмаїлі та Рені і їм логістика до Одеси ускладнена", - сказав Кулеба журналістам.

Для полегшення пересування можна скористатися КПП з Молдовою. Три пункти пропуску - Кельменці, Бронниця та Вашківці - почали пропускати автобуси, що дозволяє більш гнучко організувати перевезення.

"Ми домовились про гнучкий підхід - два КПП, що раніше працювали лише для легкових, тепер будуть доступні і для вантажних перевезень", - додав віце-прем’єр. Це дозволить понад 100 фурам сьогодні проїхати через кордон у Вінницьку область.

"Сьогодні працює сім основних пунктів пропуску з Молдовою, а ще три пункти, які раніше обслуговували лише легкові авто, тепер почали пропускати автобуси. Йдеться про ПП "Кельменці", "Бронниця" та "Вашківці",- повідомив Кулеба на онлайн пресконференції.

Віцепрем’єр підкреслив, що для перетину кордону достатньо чинних дозволів, додаткові документи не потрібні. Раніше пункти пропуску на півдні Одещини обслуговували тільки легковий транспорт, що ускладнювало доставку вантажів і пересування громадян.

Тепер нові правила забезпечують стабільну логістику, зменшують навантаження на Одесу та відкривають додаткові можливості для автобусних і вантажних перевезень.