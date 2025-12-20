Кулеба анонсировал гибкий режим работы КПП на юге Одесской области: что изменилось

"Ситуация разделилась на тех, кто остался в Измаиле и Рени и им логистика в Одессу затруднена", - сказал Кулеба журналистам.

Для облегчения передвижения можно воспользоваться КПП с Молдовой. Три пункта пропуска - Кельменцы, Бронница и Вашковцы - начали пропускать автобусы, что позволяет более гибко организовать перевозки.

"Мы договорились о гибком подходе - два КПП, которые раньше работали только для легковых, теперь будут доступны и для грузовых перевозок", - добавил вице-премьер. Это позволит более 100 фурам сегодня проехать через границу в Винницкую область.

Вице-премьер подчеркнул, что для пересечения границы достаточно действующих разрешений, дополнительные документы не нужны. Ранее пункты пропуска на юге Одесской области обслуживали только легковой транспорт, что затрудняло доставку грузов и передвижение граждан.

Теперь новые правила обеспечивают стабильную логистику, уменьшают нагрузку на Одессу и открывают дополнительные возможности для автобусных и грузовых перевозок.