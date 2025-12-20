RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Кулеба анонсировал гибкий режим работы КПП на юге Одесской области: что изменилось

Фото: Алексей Кулеба анонсировал гибкий режим работы КПП на юге Одесской области (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Анонсирован новый режим работы пунктов пропуска на юге Одесской области, что облегчит передвижение жителей Измаила и Рени.

Как сообщает РБК-Украина об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба во время общения с журналистами.

"Ситуация разделилась на тех, кто остался в Измаиле и Рени и им логистика в Одессу затруднена", - сказал Кулеба журналистам.

Для облегчения передвижения можно воспользоваться КПП с Молдовой. Три пункта пропуска - Кельменцы, Бронница и Вашковцы - начали пропускать автобусы, что позволяет более гибко организовать перевозки.

"Мы договорились о гибком подходе - два КПП, которые раньше работали только для легковых, теперь будут доступны и для грузовых перевозок", - добавил вице-премьер. Это позволит более 100 фурам сегодня проехать через границу в Винницкую область.

"Сегодня работает семь основных пунктов пропуска с Молдовой, а еще три пункта, которые раньше обслуживали только легковые авто, теперь начали пропускать автобусы. Речь идет о ПП "Кельменцы", "Бронница" и "Вашковцы",- сообщил Кулеба на онлайн пресс-конференции.

Вице-премьер подчеркнул, что для пересечения границы достаточно действующих разрешений, дополнительные документы не нужны. Ранее пункты пропуска на юге Одесской области обслуживали только легковой транспорт, что затрудняло доставку грузов и передвижение граждан.

Теперь новые правила обеспечивают стабильную логистику, уменьшают нагрузку на Одессу и открывают дополнительные возможности для автобусных и грузовых перевозок.

 

Удар по мосту под Маяками

Напомним, что на украинско-молдавской границе на пунктах пропуска введены ограничения из-за ударов России по мосту возле Маяков. Российские оккупанты атаковали этот мост дроном 19 декабря.

Также мы писали, что беспилотник попал в автомобиль, который двигался по мосту. В результате атаки погибла женщина, трое ее детей госпитализированы с травмами и острой реакцией на стресс.

Сегодня также появилась информация о новых ударах по этому объекту, зафиксированных в мониторинговых каналах.

Вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба сообщил, что из-за этих атак страна срочно прорабатывает новые маршруты для пассажирского, грузового и транзитного транспорта. Работа ведется в координации с Молдовой.

Подробнее о причинах атак России на мосты в Одесской области читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаГраница с Украиной