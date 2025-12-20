Кулеба анонсировал гибкий режим работы КПП на юге Одесской области: что изменилось

Анонсирован новый режим работы пунктов пропуска на юге Одесской области, что облегчит передвижение жителей Измаила и Рени.
Как сообщает РБК-Украина об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба во время общения с журналистами.
"Ситуация разделилась на тех, кто остался в Измаиле и Рени и им логистика в Одессу затруднена", - сказал Кулеба журналистам.
Для облегчения передвижения можно воспользоваться КПП с Молдовой. Три пункта пропуска - Кельменцы, Бронница и Вашковцы - начали пропускать автобусы, что позволяет более гибко организовать перевозки.
"Мы договорились о гибком подходе - два КПП, которые раньше работали только для легковых, теперь будут доступны и для грузовых перевозок", - добавил вице-премьер. Это позволит более 100 фурам сегодня проехать через границу в Винницкую область.
"Сегодня работает семь основных пунктов пропуска с Молдовой, а еще три пункта, которые раньше обслуживали только легковые авто, теперь начали пропускать автобусы. Речь идет о ПП "Кельменцы", "Бронница" и "Вашковцы",- сообщил Кулеба на онлайн пресс-конференции.
Вице-премьер подчеркнул, что для пересечения границы достаточно действующих разрешений, дополнительные документы не нужны. Ранее пункты пропуска на юге Одесской области обслуживали только легковой транспорт, что затрудняло доставку грузов и передвижение граждан.
Теперь новые правила обеспечивают стабильную логистику, уменьшают нагрузку на Одессу и открывают дополнительные возможности для автобусных и грузовых перевозок.
Напомним, что на украинско-молдавской границе на пунктах пропуска введены ограничения из-за ударов России по мосту возле Маяков. Российские оккупанты атаковали этот мост дроном 19 декабря.
Также мы писали, что беспилотник попал в автомобиль, который двигался по мосту. В результате атаки погибла женщина, трое ее детей госпитализированы с травмами и острой реакцией на стресс.
Сегодня также появилась информация о новых ударах по этому объекту, зафиксированных в мониторинговых каналах.
Вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба сообщил, что из-за этих атак страна срочно прорабатывает новые маршруты для пассажирского, грузового и транзитного транспорта. Работа ведется в координации с Молдовой.
Подробнее о причинах атак России на мосты в Одесской области читайте в материале РБК-Украина.