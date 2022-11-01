"Кухар Путіна". Хто такий Пригожин і як йому вдалося пробратися у верхівку Кремля

Від хот-догів до "кухаря Путіна"

За даними з відкритих джерел, бізнесом Пригожин почав займатися на початку 1990-х. Спочатку організував у Ленінграді (зараз Санкт-Петербург) мережу з продажу хот-догів, пізніше став керуючим мережі супермаркетів "Контраст". 1995 року відкрив бар-магазин на Василівському острові, після чого став співвласником першого в місті елітного ресторану "Стара митниця".

Вважається, що перший мільйон доларів Пригожин заробив наприкінці 1995 року, а вже наступного року заснував компанію "Конкорд", яка виросла до холдингу, ставши головним його бізнес-активом. Основний вид діяльності - ресторани та послуги з доставки продуктів харчування. Сьогодні найбільшими клієнтами є Управління справами президента РФ, Апарат Державної думи та інші державні структури.

Фото: Євген Пригожин у 2000-х приймав Путіна у своїх ресторанах, а зараз його найбільшим клієнтом є Управління справами президента РФ (GettyImages)

Наприкінці 1998 року Пригожин відкрив ресторан-теплохід New Island, який став популярним місцем у російської фінансової та політичної еліти. У 2001 році там вечеряли президенти Росії та Франції, а в травні 2002 року Володимир Путін приймав американського лідера Джорджа Буша-молодшого. Восени 2003 року російський президент відзначав на цьому судні день народження.

Особисте знайомство з Пригожиним він підтвердив у 2018 році в інтерв'ю західним ЗМІ, проте спростував його зв'язок з державою. Хоча афілійовані з ним компанії вигравали мільярдні тендери на обслуговування казарм та навчальних закладів Міноборони, будівництво військової бази у Валуйках (Бєлгородська область), військового містечка в Омській області тощо.

На сьогодні Пригожин входить до топ-100 найбагатших людей Росії, на 2019 рік його статки оцінювали близько 15 млрд російських рублів (240 млн доларів).

ПВК "Вагнера"

Приватна військова компанія "Вагнера" з'явилася у 2014 році з початком російської агресії в Україні. Російські найманці в її лавах брали участь у сутичках у Донецькій та Луганській областях. З осені 2015 року брала участь у сирійській кампанії, її найманці також воювали у Лівії, Центральній Африканській Республіці (ЦАР) та Малі. Примітно, що днями стало відомо, що на тлі великих втрат в Україні "вагнерівців" виводять з Малі з перспективою подальшого перекидання на український фронт.

Євгена Пригожина практично від початку пов'язували з "вагнерівцями", за даними російських ЗМІ, компанія фінансувалася за рахунок державних контрактів групи "Конкорд". Але лише у вересні 2022 року бізнесмен публічно визнав, що є засновником ПВК. За його словами, у 2014 році він їздив на полігони, де проходили підготовку так звані козаки, і вирішив зайнятися формуванням групи самостійно.

"Сам почистив стару зброю, сам розібрався з бронежилетами і знайшов фахівців, які змогли мені в цьому допомогти. З цього моменту, 1 травня 2014 року, і народилася група патріотів, яка згодом отримала назву БТГ "Вагнер". Винятково завдяки їхній відвазі та мужності стало можливим звільнення луганського аеропорту та багатьох інших територій", - говорив Пригожин, маючи на увазі захоплення російськими бойовиками територій українського Донбасу.

Що стосується діяльності російських найманців у країнах Африки, то відкрито в Росії про це не говорять або намагаються подати їхню присутність як роботу військових інструкторів. За даними Bloomberg, структури Пригожина розгорнулися та зміцнюють свій вплив в Алжирі, Лівії, Нігерії, Ефіопії, Судані, Анголі, Демократичній республіці Конго та інших країнах. Видання зазначає, що вони допомагають африканським лідерам утримуватися при владі в обмін на доступ до природних ресурсів та право на видобуток корисних копалин.

У 2018 році стався скандал, коли в ЦАР невідомі вбили журналістів Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва та Кирила Радченка, які розслідували діяльність російських найманців у цій країні. Резонансну загибель пов'язували з Пригожиним та "вагнерівцями", але той заперечує причетність до вбивства.

Міжнародні санкції

З 2016 року Пригожин та його компанії фігурують у списках санкцій західних країн. У грудні США запровадили проти нього санкції за участь у російсько-українській війні. Влітку 2017 року до розширеного списку потрапили "Конкорд Кейтерінг" та "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", а в лютому 2018 року американська прокуратура висунула йому звинувачення у втручання до виборів президента США.

Влітку 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти пов'язаних з Пригожиним фізичних осіб та компаній за втручання у вибори до США та справ України, а також за незаконну кіберактивність. Далі були обмеження проти осіб та організацій, які діяли від його імені у Центральній Африканській Республіці.

Щодо нього діє ордер на арешт, виданий Окружним судом округу Колумбія (США), американське ФБР оголосило його у розшук і пропонує нагороду у розмірі 250 000 доларів за інформацію, яка допоможе його арешту.

Восени 2020 року Пригожин потрапив до списків Європейського союзу як засновник ЧВК "Вагнера", що діяла на той момент у Лівії. А вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну персональні санкції запровадила Австралія, США та Євросоюз також запровадили обмеження проти членів його родини.

Обличчя російської війни в Україні

Історія з "вагнерівцями" в Україні отримала друге дихання з початком повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року. Хоча спочатку нібито через напружені відносини з адміністрацією президента Росії ця ЧВК не готувалася до військових дій.

Проте, за даними The Times, велика група у лютому зайшла через Білорусь та діяла на київському напрямку, інших найманців відправили на Донбас. Німецьке видання Spiegel зазначало, що представники ПВК разом з "кадирівцями" здійснювали воєнні злочини у Бучі під Києвом.

Фото: найманців Пригожина підозрюють у причетності до Бучанської різанини (currenttime.tv)

За даними української сторони, найманців "Вагнера" часто використовували як основну ударну силу в Луганській області, через що група зазнала великих втрат. Російська пропаганда вперше підтвердила їхню присутність в Україні після захоплення міста Попасна.

Влітку та восени в Telegram-пабліках з'явилися відео, на яких Пригожин відвідує російські в'язниці для вербування в'язнів на війну в Україні. Зокрема, так званий вербувальний тур він розпочав з колоній для колишніх силовиків, а потім переключився на установи суворого режиму. Бізнесмен обіцяє ув'язненим помилування, зняття судимості та грошові виплати майже на рівні російських військовослужбовців.

"Перший гріх - це дезертирство. Ніхто не відступає, ніхто не дає задню, ніхто не здається в полон. При здачі в полон ви повинні мати з собою дві гранати... Другий гріх - це алкоголь і наркотики в зоні бойових дій. І третій гріх - це мародерка, включаючи сексуальні контакти з місцевими жінками… Далі через півроку підете додому, отримавши помилування", - пояснював він умови служби в одній з колоній Йошкар-Оли.

Примітно, що сам Пригожин не бачить нічого поганого в залученні до війни засуджених за кримінальні злочини.

"Ті, хто не хоче, щоб у ПВК воювали в'язні, дітей своїх на фронт відправте. Або ПВК та зеки, або ваші діти - вирішуйте самі", - прокоментував він резонансні відео.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України наголошує на фактах вербування російських ув'язнених з підтвердженим ВІЛ та гепатитом С. Щоб розрізняти інфікованих бійців від здорових, їх змушують надягати червоні чи білі браслети. Ця інформація підтверджується свідченнями полонених росіян.

Незалежні ЗМІ пишуть, що ПВК "Вагнера" завербувала у колоніях близько 6 000 ув'язнених. Російські правозахисники дають вищі цифри. За словами голови "Русі Сидячої" Ольги Романової, завербовано близько 11 000 в'язнів, з них 3 000 - вже на фронті.

Виклик Путіну та російським генералам

Успіхи українського контрнаступу на півдні та сході похитнули авторитет командування російського угруповання військ. Поряд з головою Чеченської республіки Рамзаном Кадировим головним критиком став і сам Євген Пригожин, набуваючи все більшої популярності серед пропагандистів та "воєнкорів".

Як зазначає американський Інститут дослідження війни (ISW), військові блогери стали на бік засновника ПВК "Вагнера", а деякі навіть кажуть, що він має замінити міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Більше того, видання The Washington Post зазначає, що вперше в оточенні президента Володимира Путіна з'явився явний критик його методів війни в Україні. Цей факт на Заході визнали настільки важливим, що його включили до брифінгу з питань розвідки президента США Джо Байдена.

Невдоволення Пригожина полягає в тому, що, на його думку, російське командування неправильно веде війну та припускається надто багато помилок під час військової кампанії. Почасти це підтверджує заяву, опубліковану у жовтні його прес-службою.

"Аналога сьогоднішнім бойовим діям не було вже 80 років. Тому не думаю, що хтось вивчив цю війну за підручниками. Ті бійці, які сьогодні діють ефективно, пройшли десятки війн. А багато хто з тих, хто є так званими "кадровими", не навчилися нічому, окрім як підборами клацати, цацьки носити та гарні доповіді писати", - йдеться у заяві Пригожина.

Ситуацію підігрівають постійні скарги російських військових на те, що з початку повномасштабного вторгнення вони воюють без перерв та ротацій. Один з підрозділів, що знаходиться на Херсонщині, навіть записав відео зі скаргою на брак бронетехніки та озброєнь. Після цього "вагнерівці" передали їм чотири позашляховики.

"Це заслуговує на увагу на тлі попередньої оцінки про те, що спонсор ПВК "Вагнера" Євген Пригожин активно намагається вислужитися перед президентом Росії Володимиром Путіним і відокремити свої сили від звичайних сил Міноборони РФ", - підкреслили аналітики ISW.

Крім того, на їхню думку, Пригожин намагається перетягнути роль "сильної людини" на себе, підриваючи авторитет Путіна, оскільки афілійовані з лідером "вагнерівців" соціальні мережі дедалі частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів.

При цьому Пригожин прямо не виступає проти президента і не критикує його. Але популярність серед радикально налаштованих прихильників війни зміцнює позиції бізнесмена. В той же час передбачається, що дискусії про громадянську війну в Росії можуть ще більше зруйнувати кремлівські наративи про національну, етнічну та релігійну єдність усередині країни.

До того ж аналітики ISW підкреслюють, що публічні випади Пригожина здійснюють глибокий вплив на інформаційний простір. І деякою мірою завдяки цьому були нівельовані наративи Кремля, який у жовтні намагався пом'якшити хвилю критики через поразку в районі Лимана (Донецька область).

Сплутати карти може несподівана похвала на адресу президента України Володимира Зеленського. На думку Пригожина, українського лідера більше не можна недооцінювати, оскільки він є сильним та впевненим у собі.

"Незважаючи на те, що зараз він є президентом ворожої Росії країни, Зеленський - сильний, впевнений у собі, прагматичний і приємний хлопець... Не варто недооцінювати його", - йдеться в опублікованій його прес-службою заяві.

Як підкреслює російський політолог Тетяна Станова, Пригожин озвучив думку діаметрально протилежну путінській, яку не наважилися б висловити інші представники правлячої еліти. Але за її словами, "кухар Путіна" формально не претендує на владу, а лише намагається стати ще ближчим до Кремля.

Можливий наступник

У вересні авторитетне видання Politico склало рейтинг з 12 можливих наступників Володимира Путіна на посаді президента Російської Федерації. Саме Пригожина називають найімовірнішим кандидатом, який може очолити військову хунту.

Зокрема, на думку журналіста-розслідувача Христа Грозєва з Bellingcat, той вже "чує кров". А тисячі найманців, які пройшли через ПВК "Вагнера", у будь-який час готові підтримати амбіції Пригожина.

Проте, як наголошують у Politico, для такого сценарію потрібен повний розгром російських військ в Україні, а також втрата захоплених з 2014 року територій. Оскільки лише за такого розвитку подій військова хунта зможе втихомирити натовпи незадоволених солдатів. Як історичні паралелі наводяться революційні події в Росії 1905 і 1917 років, які стали наслідком важких катастроф на полі бою.

Фото: Євгена Пригожина називають можливим наступником Путіна (GettyImages)

У жовтні матеріал про можливих наступників Путіна публікував Newsweek. У цьому виданні звернули увагу на те, що Пригожин останніми тижнями потрапив на смуги газет з публічною критикою російської армії на тлі успішного контрнаступу Збройних сил України.

На думку викладача політики в Університеті Бата Стівена Холла, цілком імовірно, що Пригожин може перебувати за лаштунками "кремлівської вистави" як ляльковод. Але також припустив, що з його подачі президентом-маріонеткою призначать Дмитра Медведєва.

"У нього є своє воєнізоване угруповання ПВК "Вагнера", яке діє саме по собі, за своїми законами. У нього є проблема конституційна, але, звичайно, конституцію можна змінити, адже президентом не може бути особа з кримінальним минулим", - додав Холл, маючи на увазі його тюремні терміни за розбій у 1980-х.

Як би там не було, але так звана агресивна група яструбів в особі Пригожина активізувала боротьбу за владу та політичний вплив. Наскільки вона буде успішною, покаже час та ситуація на українському фронті, яка наразі розвивається не на користь нинішнього президента Росії.