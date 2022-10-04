Хто очолить Росію після Путіна: топ кандидатів за версією Politico

Авантюра з вторгненням до України підвищила ймовірність того, що 22-річне правління президента Росії Володимира Путіна добігає кінця. Поки що відкритим залишається питання, як саме буде проведено трансфер влади.

РБК-Україна наводить список претендентів за версією американського видання Politico , які в майбутньому можуть очолити Росію.

Операція "Наступник". Кого може обрати сам Путін

Микола Патрушев

Якщо Путін вирішить, що його позиції остаточно ослабли, то найімовірнішим наступником у Кремлі розглядають колишнього директора ФСБ та нинішнього секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева. Їх поєднує світогляд, пронизаний ворожістю до Заходу.

Зокрема, з усього оточення російського президента саме Патрушев має найбільш радикальні погляди. За кілька днів до початку повномасштабної війни в Україні він звинуватив США у бажанні розпаду Російської Федерації.

Крім того, Патрушев є автором давньої фрази, коли він розкритикував колишнього держсекретаря США Мадлен Олбрайт за нібито слова про те, що Сибір та Далекий Схід не мають належати Росії. Зазначимо, таку заяву Олбрайт ніде не було зафіксовано.

Фото: Микола Патрушев (GettyImages)

Але водночас Патрушеву вже 71 рік, і якщо він змінить Путіна, то буде лише перехідною фігурою.

Вірогідність 3/5

Загрози 4/5

Дмитро Медведєв

Ще один з найімовірніших кандидатів, оскільки у 2008 році йому вже передавали президентську посаду і це дозволило Путіну зберегти повну владу у своїх руках. Через чотири роки Медведєв повернув посаду.

Фото: Дмитро Медведєв (kremlin.ru)

З 2012 до 2020 року був прем'єр-міністром, після чого став заступником голови Ради безпеки. У свої 57 років Медведєв ще порівняно молодий і може очолити країну, але його доля нерозривно пов'язана з Путіним.

Імовірність 2/5

Загрози 2/5

Олексій Дюмін

Губернатор Тульської області є одним з фаворитів Путіна. За його власними словами, якось він нібито врятував президента від бурого ведмедя. Дюмін є високопоставленим ветераном ФСБ, командував захопленням Криму у 2014 році.

Фото: Олексій Дюмін (росЗМІ)

Імовірність 2/5

Загрози 3/5

Дмитро Патрушев

Сина Миколи Патрушева у 2018 році було призначено міністром сільського господарства. До цього закінчив академію ФСБ та очолював "Россільгоспбанк". Politico називає його представником російської шпигунської еліти та "нового дворянства".

Фото: Дмитро Патрушев (росЗМІ)

Видання також вважає, що Патрушев-молодший на посаді президента Росії може знизити загрозу ядерної ескалації, оскільки спадковий правитель має інстинкт виживання за визначенням сильніший, ніж у диктатора в підземному бункері.

Можливість 1/5

Загрози 1/5

Змова у Кремлі. Якщо Путіна буде повалено

Умовна "трійка"

Одним з варіантів зміни влади при поваленні чи вбивстві Путіна може стати нове колективне керівництво, що призвело б до деескалації гібридної війни Росії із Заходом.

"Центр тяжкості еліти проти війни. Їм це ніколи не подобалося", - стверджує старший науковий співробітник з Росії та Євразії у Міжнародному інституті стратегічних досліджень Найджел Гулд-Девіс.

За його словами, ймовірність керованої зміни влади є нульовою, оскільки Путін два роки тому перекроїв конституцію під себе. З високою ймовірністю повалити диктатора можуть представники силового крила в Раді безпеки РФ, якими б лояльними зараз вони не здавалися. У такому разі до нового колективного керівництва можуть увійти Микола Патрушев, директор ФСБ Олександр Бортніков, міністр оборони Сергій Шойгу та міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев.

Вірогідність 4/5

Загрози 2/5

Михайло Мішустін

Згідно з російською конституцією, якщо президент не в змозі виконувати свої обов'язки, то вони тимчасово покладаються на прем’єр-міністра. Це ставить Мішустіна у вигідне становище, якщо Путін, наприклад, серйозно захворіє або буде вбитий.

Фото: Михайло Мішустін (kremlin.ru)

До призначення прем'єром у 2020 році Мішустін очолював податкову службу та зарекомендував себе успішним кризовим менеджером. Зокрема його заслуга - зведення до мінімуму економічних наслідків від західних санкцій.

Можливість 1/5

Загрози 2/5

Сергій Собянін

Politico вважає, що мер Москви може стати претендентом на місце Путіна, якщо протести в російській столиці загостряться настільки, що репресії перестануть працювати. Тоді постать Собяніна може розглядатися як можливість упорядкованого переходу влади.

Фото: Сергій Собянін (росЗМІ)

За 12 років роботи на посаді мера Москви він показав себе компетентним політиком-машиною. До цього був губернатором багатої нафтою Тюменської області (з 2001 по 2005 рік), очолював адміністрацію Кремля (з 2005 по 2008 рік) і був заступником Путіна, коли той був прем'єр-міністром (з 2008 до 2010 року).

Можливість 1/5

Загрози 2/5

"Кольорова революція" та повстання проти Путіна

Олексій Навальний

Головним кандидатом на те, щоб очолити народний протест, залишається опозиціонер Олексій Навальний. Після масштабних, але невдалих протестів на Болотній, він зосередився на викритті корупції. У відповідь його отруїли бойовою речовиною та відправили до в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями.

Фото: Олексій Навальний (GettyImages)

Але навіть звідти Навальний продовжує виступати проти війни.

Можливість 1/5

Загрози 1/5

Михайло Ходорковський

Колишній нафтовий олігарх є ще одним видатним опозиціонером, який кинув виклик Путіну та програв. Незважаючи на проведені 10 років у в'язниці, його заборонений фонд "Відкрита Росія" продовжує кампанію за реформи, хоча сам Ходорковський поки що не виявляє явних прагнень повернутися до країни та очолити її.

Фото: Михайло Ходорковський (wikinews.org)

Ходорковський засуджує війну Росії проти України та закликає Захід постачати українській стороні більше зброї.

Можливість 1/5

Загрози 1/5

Військовий переворот

Михайло Мізинцев

Те, що міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов не втратили своїх посад на тлі провалу війни в Україні, виключає ймовірність військового перевороту в Росії з ними на чолі.

Фото: Михайло Мізінцев (t me Bratchuk_Sergey)

Проте є один генерал - Михайло Мізинцев на прізвисько "Маріупольський м'ясник", який очолив облогу великого міста на Донеччині, що призвело до десятків тисяч жертв. Нещодавно його підвищили до заступника міністра оборони.

Можливість 1/5

Загрози 3/5

Рамзан Кадиров

Глава Чеченської республіки є одним із найвідоміших прихильників війни Росії в Україні. Але водночас воїни "піхотинця Путіна" зарекомендували себе краще у відео для TikTok, ніж на полі бою.

Фото: Рамзан Кадиров (GettyImages)

Кадиров також виступає як кремлівський пропагандист. Проте ймовірніше, що він почне домагатися незалежності для Чечні, якщо в Росії відбудуться політичні потрясіння.

Можливість 1/5

Загрози 5/5

Євген Пригожин

Якщо хтось зараз і може очолити російську військову хунту, то це Євген Пригожин, який є засновником приватної військової компанії "Вагнера". За словами журналіста-розслідувача Хрисоа Грозєва з Bellingcat, той уже "чує кров", а ті, хто пройшов через його компанію, завжди готові підтримати Пригожина, а не Путіна.

Фото: Євген Пригожин (currenttime.tv)

Але для цього буде потрібний остаточний розгром російських військ в Україні і втрата захоплених з 2014 року територій. Тільки за такого розвитку подій військова хунта зможе утихомирити натовпи незадоволених солдатів. Найближчими паралелями можуть бути революційні події 1905 і 1917 років, які стали наслідкам воєнних катастроф.