"Кухар Путіна" зізнався, що створив ПВК "Вагнера" у 2014 році

Російський бізнесмен Євген Пригожин підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнера", яка брала участь у бойових діях у Сирії та в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії "Конкорд", що належить Пригожину.

Він заявив, що "ПВК Вагнера" було створено 1 травня 2014 року, коли "розпочався геноцид російського населення Донбасу".

За словами Пригожина, після окупації Росією Криму він почав їздити на полігони, де побачив, як люди за гроші наймають бійців для "захисту росіян". Він вирішив, що половина творців таких військових угруповань - "шахраї", тому що відправляють найманців "голими-босими на реальну смерть".

Він називає найманців ПВК "хоробрими хлопцями, які вміли лише одне - воювати, захищати знедолених, стояти на смерть на боці добра та справедливості".

Нагадаємо, 15 вересня у мережі опублікували відео, де Пригожин особисто вербує російських в'язнів для війни з Україною. Пригожин також прямим текстом говорить про те, що йому належить ПВК "Вагнер". Так, він повідомляє, що "у нього в ПВК" є бойові літаки, РСЗВ та танки.

Раніше стало відомо, що вербувальники ПВК "Вагнера" з початку повномасштабного вторгнення в Україну змогли зібрати понад тисячу людей у російських колоніях, які погодилися вирушити на війну.

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