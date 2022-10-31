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Російські ПВК виходять з Малі та шукають льотчиків для війни в Україні, - Генштаб

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Москва, Понеділок 31 жовтня 2022 18:44
Російські ПВК виходять з Малі та шукають льотчиків для війни в Україні, - Генштаб Фото: російських найманців уже виводять з Малі (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

На тлі великих втрат в Україні російська сторона виводить своїх найманців з Малі, а також шукає льотчиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що було ухвалено рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Малі, незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені.

"Крім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, яка може бути застосовна в Україні. Тим не менш, ефективність та навчання льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дають змоги виконувати завдання за призначенням", - зазначили в Генштабі.

Також повідомляється, що на мотивацію російських льотчиків у ПВК впливають значно знижені порівняно з Сирією виплати.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що в ПВК "Вагнера" почали набирати ув'язнених з ВІЛ та гепатитом.

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