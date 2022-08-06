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"Приходил лично Пригожин". СМИ выяснили новые детали вербовки уголовников в России

Новина українською →
Россия, Суббота 06 августа 2022 23:04
"Приходил лично Пригожин". СМИ выяснили новые детали вербовки уголовников в России Фото: СМИ выяснили новые детали вербовки уголовников в России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские уголовники рассказали, что их для войны в Украине пытался завербовать мужчина, называвший себя Евгением Пригожиным. Взамен он предлагал преступникам свободу и деньги.

Как сообщает РБК-Украина, об этом "Медиазоне" заявили заключенные из Ярославской и Тульской областей.

По словам уголовников, их посещал невысокий лысый мужчина в годах со звездой героя России. Он называл себя Пригожиным, которого считают лидером ЧВК "Вагнер", и предлагал 100 тысяч рублей ежемесячно, помилование и снятие судимости за участие в войне против Украины.

По словам заключенного из исправительной колонии в Ярославской области, на встречу с Пригожиным вывели почти полторы тысячи человек.

"Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов в Украине. Ваше решение служить в ЧВК - это сделка с дьяволом. Если вы выйдете отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Тех, кто повернет назад, ждет расстрел на месте", - цитировал заключенный заявление человека, который назвался Пригожиным.

По словам заключенного из исправительной колонии в Тульской области, "Пригожин" заявил, что преступников уже начали использовать в войне против Украины и "из 42 умерли только пятеро".

Собеседники российского издания рассказали, что в каждой колонии на призывы воевать откликнулись около 150-200 человек.

Напомним, ранее стало известно, что частная военная компания "Вагнер" продолжает собирать на войну в Украине солдат. Теперь вербовщики взялись за заключенных.

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