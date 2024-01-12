Куди звертатися через завищену платіжку: пояснення міністра енергетики

За словами міністра, є кілька способів для з'ясування, чи правильно була нарахована сума за світло.

"Якщо споживач бачить і вважає, що несправедливо нарахована сума чи не так розрахована, то, по-перше він має звернутися в обленерго, щоб вони перевірили і перерахували", - навів він перший варіант.

Іншим способом є звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"Якщо він не задоволений і бачить, що немає контакту чи розуміння, або ж він так вважає, то у нас є НКРЕКП, куди він має право звернутися зі скаргою", - каже Галущенко.

Глава Міненерго додав, що відповідна комісія має перевірити "справедливість чи несправедливість ситуації".

Ситуація з тарифами за світло

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабмін продовжив дію тарифів на електроенергію для населення до кінця квітня наступного року. Він зазначив, що для побутових споживачів ціна електроенергії й надалі становитиме 2,64 грн за кВт/год.

Також повідомлялося, що з минулого липня в Україні значно підняли тарифи на світло для бізнесу. Рішенням НКРЕКП було збільшено граничну ціну.

На початку січня глава Міненерго Герман Галущенко запевнив, що до кінця нинішнього опалювального сезону підвищення тарифів за світло для населення не очікується.

Відключення за борги

Раніше повідомлялося, що наприкінці 2023 року Кабінет міністрів скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Як заявили в НКРЕКП, дозвіл на відключення боржників є необхідним кроком для нормальної роботи енергосистеми.

Днями генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що у Києві енергопостачальник планує почати відключення боржників від електроенергії вже з 29 січня.

Додамо, нещодавно у Кабміні розказали, як економити на електроенергії без пільг, та нагадали про інші види тарифів.