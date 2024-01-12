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Дозвіл на відключення боржників - необхідний крок для нормальної роботи енергосистеми, - НКРЕКП

П'ятниця 12 січня 2024 16:55
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Дозвіл на відключення боржників - необхідний крок для нормальної роботи енергосистеми, - НКРЕКП Фото: дозвіл на відключення боржників - необхідний крок для нормальної роботи енергосистеми (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Для того, щоб забезпечити нормальне функціонування української енергосистеми, Уряд вирішив скасувати мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг населенню через несплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського.«

"Це є необхідним кроком, який повинен значно підвищити рівень платіжної дисципліни. Для нормального функціонування енергосистеми України вкрай потрібні необхідні ресурси і тому це була вимушена така міра", - сказав він відповідаючи на питання, навіщо уряд зняв мораторій на відключення споживачів за борги.

Голова НКРЕКП також наголосив, що ті споживачі, які мають субсидію, фактично на 100% сплачують за спожиту електроенергію.

"Водночас ті, хто має можливість сплачувати за електроенергію через мораторій серйозно погіршили свою платіжну дисципліну. Тому ця міра дозволить покращити цю платіжну дисципліну", - підкреслив Ущаповський.

Нагадаємо, в кінці 2023 року Кабінет міністрів скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг споживачам, які мають заборгованість з їхньої оплати.

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Електроенергія
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