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Уряд зберіг пільгову ціну на електроенергію для населення: скільки треба платити

Середа 27 грудня 2023 17:42
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Уряд зберіг пільгову ціну на електроенергію для населення: скільки треба платити Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів України продовжив дію тарифів на електроенергію для населення до кінця квітня наступного року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення до кінця квітня наступного року", - сказав він.

Він заявив, що для побутових споживачів ціна електроенергії й надалі становитиме 2,64 грн за кВт/год. Це дозволить не збільшувати навантаження на бюджет українців під час опалювального сезону.

Ситуація з електроенергією в Україні

Нагадаємо, 1 липня в Україні значно підняли тарифи на світло для бізнесу. Рішенням НКРЕКП було збільшено граничну ціну.

Також РБК-Україна пояснювало, що українці можуть перейти на двозонний чи тризонний тариф, щоб платити за світло менше.

7 грудня, в "Укренерго" заявили про залучення аварійної допомоги від Словаччини, Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 700 МВт для збалансування української енергосистеми та уникнення відключень світла.

Також зауважувалося, що ліміти споживання в Україні не запроваджувались, графіки відключень також не вводилися, і станом на полудень - не прогнозувалися.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Денис Шмигаль комуналка Електроенергія
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