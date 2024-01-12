Куда обращаться из-за завышенной платежки: объяснение министра энергетики

По словам министра, есть несколько способов для выяснения, правильно ли начислена сумма за свет.

"Если потребитель видит и считает, что несправедливо начисленная сумма или не так рассчитана, то, во-первых, он должен обратиться в облэнерго, чтобы они проверили и перечислили", - привел он первый вариант.

Другим способом является обращение в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Если он не доволен и видит, что нет контакта или понимания, или же он так считает, то у нас есть НКРЭКУ, куда он имеет право обратиться с жалобой", - говорит Галущенко.

Глава Минэнерго добавил, что соответствующая комиссия должна проверить "справедливость или несправедливость ситуации".

Ситуация с тарифами за свет

Напомним, в конце декабря 2023 года премьер-министр Денис Шмигаль заявил о том, что Кабмин продлил действие тарифов на электроэнергию для населения до конца апреля следующего года. Он отметил, что для бытовых потребителей цена электроэнергии и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт/ч.

Также сообщалось, что с прошлого июля в Украине значительно подняли тарифы на свет для бизнеса. Решением НКРЭКУ была увеличена предельная цена.

В начале января глава Минэнерго Герман Галущенко заверил, что до конца нынешнего отопительного сезона повышение тарифов за свет для населения не ожидается.

Отключение за долги

Ранее сообщалось, что в конце 2023 года Кабинет министров отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Как заявили в НКРЭКУ, разрешение на отключение должников является необходимым шагом для нормальной работы энергосистемы.

На днях генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в Киеве энергопоставщик планирует начать отключение должников от электроэнергии уже с 29 января.

Недавно в Кабмине рассказали, как экономить на электроэнергии без льгот, и напомнили о других видах тарифов.