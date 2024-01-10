ua en ru
Ср, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як економити на електроенергії без пільг: українцям нагадали про інші види тарифів

Середа 10 січня 2024 17:36
UA EN RU
Як економити на електроенергії без пільг: українцям нагадали про інші види тарифів Фото: українцям нагадали, як економити на тарифах на електроенергію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Певні категорії українців мають право на пільги, і це значно зменшує суми їх платіжок за комунальні послуги. Однак економити на електроенергії можна і без пільг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміна.

У червні 2023 року в Україні введено єдиний тариф на електроенергію - у розмірі 2,64 гривні за кіловат-годину. Окрім цього зросла вартість розподілу світла на 25-50%.

Збільшення тарифу на електроенергію позначиться на сумах у платіжках за світло для населення. В середньому сума підвищення складатиме до 250 гривень.

Як економити?

Для економії українці можуть перейти на багатотарифний облік. В Україні діє двозонний та тризонний тариф.

Відповідно від тарифу вартість електроенергії залежатиме від часу споживання. Це значить, що у пікові години вартість електроенергії буде нараховуватись за повним тарифом, а в не пікові - набагато дешевшою.

Двозонні тарифи:

  • з 23:00 до 7:00 - 1,32 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу).
  • з 7:00 до 23:00 - 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонні тарифи:

  • з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 - 3,96 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу).
  • з 7:00 до 8:00 та з 11:00 до 20:00 - 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).
  • з 23:00 до 7:00 - 1,06 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Що необхідно для переходу на інші тарифи?

Для цього через онлайн-платформу "Персональний кабінет" необхідно подати заяву на веб-сайті місцевого обленерго. Потім споживачу на електронну пошту надійде рахунок за оплату переходу на новий облік.

Після здійснення оплати, процес переведення на багатотарифний облік займе до 2 тижнів.

Також можна звернутися особисто в Центр обслуговування клієнтів свого міста або за місцем проживання в міський чи обласний район електромереж.

Мораторій на підвищення тарифів

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення було скасовано.

Водночас українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) допускає поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
комуналка Тарифи на ЖКГ
NEWS
Зеленський про загрозу замороження війни: тиску від партнерів поки немає, сигналів не чув
Зеленський про загрозу замороження війни: тиску від партнерів поки немає, сигналів не чув
DAILY
Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації