Чи чекати на нові підвищення тарифу в платіжках за світло: що кажуть у Міненерго

Міністр енергетики України Герман Галущенко запевнив, що до кінця нинішнього опалювального сезону підвищення тарифів за світло для населення не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

За словами чиновника, до кінця опалювального сезону 2023/24 збільшення вартості електроенергії у платіжках для населення не планується.

Міністр в інтерв'ю на національному телемарафоні "Єдині новини" зазначив, що цього року країна буде не тільки відновлювати, але також нарощувати потужності генерації, а "важливим інструментом" для цього будуть децентралізація, збільшення частки газотурбінних і газопоршневих установок, сонячної та вітрової генерації.

Відповідні заходи вже здійснюються, а у 2024 році вони будуть пришвидшені, зазначив він.

Що стосується ремонту об'єктів енергосистеми після російських ударів, то станом на зараз вже відновлено понад 2 ГВт потужностей енергосистеми, повідомив Галущенко.

Ситуація з тарифами за електроенергією

Раніше повідомлялося, що наприкінці грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Кабмін продовжив дію тарифів на електроенергію для населення до кінця квітня наступного року. Він зазначив, що для побутових споживачів ціна електроенергії й надалі становитиме 2,64 грн за кВт/год.

Нагадаємо також, що 1 липня 2023 року в Україні значно підняли тарифи на світло для бізнесу. Рішенням НКРЕКП було збільшено граничну ціну.

Також РБК-Україна пояснювало, що українці можуть перейти на двозонний чи тризонний тариф, щоб платити за світло менше.