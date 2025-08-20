UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Куди їхати переселенцям з Донбасу: Свириденко анонсувала розширення допомоги для ВПО

Фото: переселенці з Донбасу (Telegram-канал прем'єр-міністра України Юлії Свириденко)
Автор: РБК-Україна

Щонайменше 30 тисяч місць для внутрішньо переміщених осіб буде підготовлено до кінця серпня у 15 українських областях і в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.

До початку вересня в 15 регіонах України та столиці має з'явитись 30 тисяч місць для ПВО, у тому числі для маломобільних людей. 

"Куди їхати?" Це питання звучить у прифронтових громадах. Люди залишають свої домівки під обстрілами й шукають не тимчасовий притулок, а нове місце для життя", - зазначила Свириденко. 

Очільниця уряду констатувала, що центр для ВПО у Павлограді, який вона відвідала у вівторок, працює на межі можливостей - лише цього літа евакуйовано понад 52 тисячі людей з Донецької та Дніпропетровської областей. 

"Щоб розвантажити центр, відкриваємо нові транзитні пункти у Лозовій та Волоському, - написала Юлія Свириденко. - Наше завдання - щоб ніхто не залишився сам на сам із запитанням "куди їхати". 

 

Допомога ВПО

Раніше РБК-Україна писало про те, як внутрішні переселенці можуть придбати житло за допомогою держави - через покриття першого внеску та чаткову компенсацію відсотків за кредитом.

Також з 29 січня 2025 року в Україні діє програма з оформлення субсидій на оренду житла для ВПО.

Під її дію підпадають:

  • ВПО, які переїхали з окупованих або небезпечних територій в безпечні регіони;
  • домогосподарства, чиє житло знищене або зруйноване внаслідок бойових дій;
  • родини, які витрачають значну частину свого доходу на оренду.

Як ВПО швидко отримати допомогу з житлом, навчання та роботою, у тому числі відкриттям власного бізнесу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Внутрішньо переміщені особи