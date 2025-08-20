Куди їхати переселенцям з Донбасу: Свириденко анонсувала розширення допомоги для ВПО

До початку вересня в 15 регіонах України та столиці має з'явитись 30 тисяч місць для ПВО, у тому числі для маломобільних людей.

"Куди їхати?" Це питання звучить у прифронтових громадах. Люди залишають свої домівки під обстрілами й шукають не тимчасовий притулок, а нове місце для життя", - зазначила Свириденко.

Очільниця уряду констатувала, що центр для ВПО у Павлограді, який вона відвідала у вівторок, працює на межі можливостей - лише цього літа евакуйовано понад 52 тисячі людей з Донецької та Дніпропетровської областей.

"Щоб розвантажити центр, відкриваємо нові транзитні пункти у Лозовій та Волоському, - написала Юлія Свириденко. - Наше завдання - щоб ніхто не залишився сам на сам із запитанням "куди їхати".