Компенсація за купівлю житла для ВПО: хто може отримати гроші
Придбати житло в кредит для внутрішніх переселенців може стати простішим. У тому числі, через покриття першого внеску за рахунок держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра соціанльної політики Дениса Улютіна для "Укрінформу".
За словами міністра, отримати державну компенсацію за купівлю житла в кредит зможуть внутрішньо переміщені особи за умови офіційної зайнятості.
Найімовірніше, програму співфінансуватиме місцева влада, оскільки "громади зацікавлені, щоб люди залишались, працювали, народжували дітей", зауважив Денис Улютін.
Також міністр розповів, що відомство планує вдосконалити механізм субсидіювання оренди житла для внутрішньо переміщених осіб, оскільки поки що нею скористалися небагато людей.
Улютін констатував, що зараз в Україні ринок оренди житла тінізований, і саме це заважає повноцінному функціонуванню програми.
"Потрібно офіційно укласти договір і передати його в податкову, адже держава компенсує податок, який мав би сплатити орендодавець. Але багато з власників осель не хочуть офіційно показувати, що здають в оренду житло", - пояснив міністр.
Хто може оформити субсидію на оренду житла
Як раніше писало РБК-Україна, з 29 січня 2025 року в Україні діє програма з оформлення субсидій на оренду житла для ВПО.
Її можуть отримати:
- українці, які переїхали з окупованих територій або зони бойових дій в безпечні регіони;
- родини, чиє житло знищене або непридатне для проживання;
- люди, які витрачають значну частину доходу на оренду.
За яких умов надається субсидія:
- орендар і орендодавець не є родичами;
- це єдиний вид державної допомоги на проживання для орендаря;
- власник приміщення не отримує компенсацію за програмою "Прихисток".
Також РБК-Україна писало про переваги для орендодавців, які беруть участь у програмі субсидіювання.
Крім того, починаючи з 2025 року окремі категорії ВПО можуть отримувати одразу дві різні субсидії. Подати заяву на житлову субсидію можна онлайн. Як це зробити - читайте в матеріалі РБК-Україна.