Українці зможуть отримати субсидію на оренда житла: як оформити

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні із 29 січня зможуть оформити субсидію на оренду житла. Цей інструмент спрямований на допомогу українцям, які через війну залишили свої домівки та стикаються з фінансовими труднощами при оренді житла в інших регіонах країни.

Документи можуть подавати як особисто орендар і власник житла, так і через онлайн-сервіси. У разі відсутності власника, це можна зробити через його представника за довіреністю.

Для того, щоб отримати субсидію на оренду житла, ВПО мають подати наступні документи:

Субсидія на оренду надаватиметься тим сім’ям, які найбільше потребують підтримки, за аналогією з житловою субсидією. Програма враховуватиме фінансову спроможність родини, вартість оренди в різних регіонах та забезпечуватиме юридичний захист як орендарів, так і орендодавців.

Раніше РБК-Україна писало, що починаючи з 2025 року окремі категорії ВПО матимуть змогу отримувати одразу дві різні субсидії. Це нововведення спрямоване на підтримку родин та осіб із низьким рівнем доходів, які потребують додаткової державної допомоги. Обидві субсидії будуть надаватися незалежно одна від одної.

Також в Україні дедалі більшої популярності набуває онлайн-подання заяв на житлову субсидію. За даними Пенсійного фонду України, з початку реалізації експериментального проєкту вже подано понад 9 тисяч заяв за спрощеною процедурою, більшість із яких оформлено через вебпортал електронних послуг ПФУ. Раніше РБК-Україна розповідало, як скористатися цією можливістю та подати заяву онлайн.

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