Куда ехать переселенцам из Донбасса: Свириденко анонсировала расширение помощи для ВПЛ

До начала сентября в 15 регионах Украины и столице должно появиться 30 тысяч мест для ПВЛ, в том числе для маломобильных людей.

"Куда ехать?" Этот вопрос звучит в прифронтовых громадах. Люди оставляют свои дома под обстрелами и ищут не временное убежище, а новое место для жизни", - отметила Свириденко.

Глава правительства констатировала, что центр для ВПЛ в Павлограде, который она посетила во вторник, работает на пределе возможностей - только этим летом эвакуировано более 52 тысяч человек из Донецкой и Днепропетровской областей.

"Чтобы разгрузить центр, открываем новые транзитные пункты в Лозовой и Волосском, - написала Юлия Свириденко. - Наша задача - чтобы никто не остался один на один с вопросом "куда ехать".