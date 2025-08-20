Куда ехать переселенцам из Донбасса: Свириденко анонсировала расширение помощи для ВПЛ

По меньшей мере 30 тысяч мест для внутренне перемещенных лиц будет подготовлено до конца августа в 15 украинских областях и в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
До начала сентября в 15 регионах Украины и столице должно появиться 30 тысяч мест для ПВЛ, в том числе для маломобильных людей.
"Куда ехать?" Этот вопрос звучит в прифронтовых громадах. Люди оставляют свои дома под обстрелами и ищут не временное убежище, а новое место для жизни", - отметила Свириденко.
Глава правительства констатировала, что центр для ВПЛ в Павлограде, который она посетила во вторник, работает на пределе возможностей - только этим летом эвакуировано более 52 тысяч человек из Донецкой и Днепропетровской областей.
"Чтобы разгрузить центр, открываем новые транзитные пункты в Лозовой и Волосском, - написала Юлия Свириденко. - Наша задача - чтобы никто не остался один на один с вопросом "куда ехать".
Ранее РБК-Украина писало о том, как внутренние переселенцы могут приобрести жилье с помощью государства - через покрытие первого взноса и частичную компенсацию процентов по кредиту.
Также с 29 января 2025 года в Украине действует программа по оформлению субсидий на аренду жилья для ВПЛ.
Под ее действие подпадают:
