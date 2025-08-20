RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Куда ехать переселенцам из Донбасса: Свириденко анонсировала расширение помощи для ВПЛ

Фото: переселенцы из Донбасса (Telegram-канал премьер-министра Украины Юлии Свириденко)
Автор: РБК-Украина

По меньшей мере 30 тысяч мест для внутренне перемещенных лиц будет подготовлено до конца августа в 15 украинских областях и в Киеве.

До начала сентября в 15 регионах Украины и столице должно появиться 30 тысяч мест для ПВЛ, в том числе для маломобильных людей.

"Куда ехать?" Этот вопрос звучит в прифронтовых громадах. Люди оставляют свои дома под обстрелами и ищут не временное убежище, а новое место для жизни", - отметила Свириденко.

Глава правительства констатировала, что центр для ВПЛ в Павлограде, который она посетила во вторник, работает на пределе возможностей - только этим летом эвакуировано более 52 тысяч человек из Донецкой и Днепропетровской областей.

"Чтобы разгрузить центр, открываем новые транзитные пункты в Лозовой и Волосском, - написала Юлия Свириденко. - Наша задача - чтобы никто не остался один на один с вопросом "куда ехать".

 

 

Помощь ВПЛ

Ранее РБК-Украина писало о том, как внутренние переселенцы могут приобрести жилье с помощью государства - через покрытие первого взноса и частичную компенсацию процентов по кредиту.

Также с 29 января 2025 года в Украине действует программа по оформлению субсидий на аренду жилья для ВПЛ.

Под ее действие подпадают:

  • ВПЛ, которые переехали из оккупированных или опасных территорий в безопасные регионы;
  • домохозяйства, чье жилье уничтожено или разрушено в результате боевых действий;
  • семьи, которые тратят значительную часть своего дохода на аренду.

Как ВПЛ быстро получить помощь с жильем, обучением и работой, в том числе открытием собственного бизнеса - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Внутренне перемещенные лица