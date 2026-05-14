Куди в Україні прийдуть грозові дощі, а де буде сухо: прогноз на п'ятницю та вихідні

Головне: Опади 15 травня : короткочасні дощі з грозами ймовірні переважно вдень у східних, північно-східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті.

: короткочасні дощі з грозами ймовірні переважно вдень у східних, північно-східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті. Суха столиця : у Києві та Київській області в п'ятницю очікується мінлива хмарність, але парасольки не знадобляться - опадів синоптики не прогнозують.

: у Києві та Київській області в п'ятницю очікується мінлива хмарність, але парасольки не знадобляться - опадів синоптики не прогнозують. Травневе тепло : повітря 15 травня вдень прогріється в середньому до +17...+22°C (у Карпатах і на північному сході буде прохолодніше - до +14...+19°C).

: повітря 15 травня вдень прогріється в середньому до +17...+22°C (у Карпатах і на північному сході буде прохолодніше - до +14...+19°C). Прогноз на вихідні : у суботу грозові дощі ймовірні на заході та сході, тоді як в неділю "вологі" хмари можуть зміститись на Лівобережжя.

: у суботу грозові дощі ймовірні на заході та сході, тоді як в неділю "вологі" хмари можуть зміститись на Лівобережжя. Денне прогрівання: 16-17 травня стовпчики термометрів можуть підніматися місцями до +24°С.

Де ймовірні грозові дощі 15 травня

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погоду в Україні впродовж наступної доби - 15 травня - "все ще визначатиме поле зниженого тиску".

При цьому найбільш нестійкою вона буде;

у східних областях;

у північно-східних областях;

на Закарпатті;

на Прикарпатті.

Там місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами (переважно в денні години).

"На решті території опадів не прогнозуємо", - повідомили в УкрГМЦ.

Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер у п'ятницю очікується західний, а у західних областях - південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря очікується в середньому така:

вночі - близько 6-11°С;

вдень - близько 17-22°С.

Дещо прохолодніше вдень буде на північному сході країни та у Карпатах - близько 14-19°С.

Прогноз погоди по Україні на 15 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Яка погода буде у п'ятницю в Києві та області

В УкрГМЦ повідомили, що по території міста Києва та Київської області погода впродовж 15 травня буде з мінливою хмарністю. Без опадів.

Вітер очікується західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві - 9-11°С;

по області - 6-11°С.

Температура повітря завтра вдень:

у Києві - 19-21°С;

по області - 17-22°С.

Прогноз погоди на 15 травня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що може бути з погодою в Україні на вихідних

Згідно з прогнозом погоди від Укргідрометцентру на три доби (15-17 травня), впродовж вихідних днів у деяких регіонах зберігатиметься ймовірність опадів:

в суботу, 16 травня - короткочасні дощі та грози можуть бути місцями у східних та західних областях;

у неділю, 17 травня - на Лівобережжі.

На решті території - без опадів.

Температура повітря вночі очікується в середньому близько 6-13°С.

Вдень - від 17 до 24 градусів вище нуля.