Куда бежал Рудько? Задержанного на границе экс-вратаря "Динамо" и "Шахтера" ждали в зарубежном клубе

Пятница 19 сентября 2025 11:59
UA EN RU
Куда бежал Рудько? Задержанного на границе экс-вратаря "Динамо" и "Шахтера" ждали в зарубежном клубе Фото: Артур Рудько (ФК "Черноморец")
Автор: Андрей Костенко

33-летний голкипер Артур Рудько, задержанный при попытке незаконного пересечения государственной границы Украины, планировал продолжить карьеру в зарубежном клубе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Динамоманию".

Ждал контракт в "Габале"

Его новым клубом должна была стать азербайджанская "Габала", детали соглашения с которой уже были согласованы онлайн.

Ранее футболист признавал, что не может найти команду для продолжения карьеры в Украине. Именно поэтому он и пытался договориться с зарубежным клубом.

"Габала", которая в прошлом сезоне выиграла второй по силе дивизион чемпионата Азербайджана, в текущем первенстве страны идет на предпоследнем месте в элитной лиге.

Команда действительно имеет проблемы с голкиперами. В составе - только два игрока этого амплуа: 34-летний ветеран Салхат Агаев и 17-летний Хабиб Хушанов. Клуб не сумел приобрести исполнителя на проблемную позицию до завершения трансферного окна и искал усиление на рынке свободных агентов. Тогда в поле зрения и оказался Рудько, на которого серьезно рассчитывали.

Отметим также, что с декабря 2014 года по май 2018-го "Габалу" возглавлял украинский специалист Роман Григорчук.

Кто такой Артур Рудько

33-летний уроженец Киева, воспитанник академии "Динамо".

За свою карьеру голкипер выступал за ведущие клубы Украины - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". А также - ужгородскую "Говерлу", харьковский "Металлист" и одесский "Черноморец". Также он имел опыт игры за рубежом: в кипрском "Пафосе" и польском "Лехе".

На его счету два матча в составе молодежной сборной Украины. В последнее время Рудько играл за "Черноморец", который в прошлом сезоне вылетел из УПЛ в Первую лигу. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Попытка выехать из Украины

Как сообщалось ранее, Рудько планировал переход через приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. По данным ГПСУ, каждый из задержанных должен был заплатить организаторам незаконной акции по 8 тысяч долларов в криптовалюте.

Ранее мы сообщали, как украинские футболисты-предатели оконфузились в чемпионате России.

Также читайте, как гимнаст Илья Ковтун сменил гражданство с украинского на хорватское.

